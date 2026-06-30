PMI Maghreb : « La Tunisie dispose des atouts pour devenir un acteur majeur de la transition vers un avenir sans fumée »

La Tunisie dispose des atouts nécessaires pour jouer un rôle de premier plan dans la transition vers un avenir sans fumée, a estimé, Président de, à l'occasion de l'événement, organisé par Philip Morris International au Maroc.Réunissant plus de 100 participants venus de plusieurs pays, dont la Tunisie, la Libye et le Sénégal, cette rencontre était consacrée aux enjeux de l'innovation, de la réduction des risques et de la santé publique dans le domaine du tabac et de la nicotine.Selon Taylan Suer, le débat autour de la réduction des risques liés au tabagisme a considérablement évolué au cours des dernières années. Longtemps limité aux experts et aux scientifiques, il implique désormais les pouvoirs publics, les communautés médicales, les médias ainsi que les consommateurs.Le responsable de PMI Maghreb a rappelé que les politiques de santé publique reposent sur trois axes principaux : la prévention du tabagisme, l'arrêt complet de la consommation de tabac pour les fumeurs, et, pour les adultes qui ne parviennent pas à arrêter, l'accès à des alternatives sans fumée reposant sur une approche de réduction des risques.Évoquant la situation tunisienne, Taylan Suer a estimé que le développement de ces alternatives dépend de plusieurs facteurs, notamment une réglementation fondée sur les données scientifiques, une meilleure sensibilisation des consommateurs, la disponibilité des produits sur l'ensemble du territoire et leur accessibilité économique.Il a également souligné l'importance de tenir compte des spécificités culturelles et sociales de la région, estimant que toute innovation doit être adaptée aux habitudes de consommation locales afin de favoriser son adoption.Le Président de PMI Maghreb a enfin insisté sur la nécessité d'une information scientifique claire et accessible, jugeant qu'une meilleure compréhension des alternatives disponibles permettrait aux consommateurs adultes de prendre des décisions éclairées.À plus long terme, Taylan Suer estime que l'Afrique, et en particulier la Tunisie et les pays du Maghreb, disposent du potentiel humain, scientifique et économique nécessaire pour contribuer activement au débat mondial sur l'innovation et les politiques de santé publique.