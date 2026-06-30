صفاقس : تقدم أشغال تهيئة وتهذيب حي شاكربنسبة تفوق 40 بالمائة

بلغت نسبة تقدم أشغال تهيئة وتهذيب حي شاكر(ولاية صفاقس) التي انطلقت خلال النصف الثاني من شهر ماي المنقضي اكثرمن 40 بالمائةوتواصل بلدية صفاقس بالتنسيق مع ممثل وكالة التهذيب والتجديد العمراني ،متابعة سير إنجاز الأشغال ومتابعة مختلف مكونات المشروع التي تشمل صيانة وتجديد الطرقات والأرصفة ،ومختلف الشبكات العمومية بقيمة جملية تناهز 2 مليون دينارويندرج هذا المشروع ضمن مشاريع الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية بصفاقس تحت إشراف بلدية صفاقس ووكالة التهذيب والتجديد العمراني، والذي يشمل التدخل لتهيئة 8 أحياء شعبية بالمنطقة البلدية لبلدية صفاقس يقطنها حوالي 20 ألف ساكن وبكلفة جملية تقدر ب 67.4 مليون دينار، وذلك بهدف إلى تحسين البنية التحتية والارتقاء بجودة الحياة لفائدة متساكني هذه الأحياء