إحداث ثلاثة مسارات جديدة في الهندسة الكهربائية بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية

أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية عن إحداث ثلاثة مسارات تكوين جديدة معتمدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية لمواكبة التطورات التكنولوجية والاستجابة لحاجيات سوق الشغل، وذلك بداية من السنة الجامعية 2026-2027.وتشمل المسارات الجديدة اختصاصات الإلكترونيك والأنظمة المدمجة والكهرباء والطاقات المتجددة والآلية والإعلامية الصناعية وهي مجالات تستجيب للتحولات التي يشهدها القطاع الصناعي لا سيما في مجالات الرقمنة والطاقات النظيفة والصناعة الذكية.وأوضحت الإدارة أن هذه المسارات تعتمد تكوينا تطبيقيا يركز على تنمية الكفاءات التقنية والمهنية كما تتيح للطلبة آفاقا لمواصلة الدراسة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه أو الالتحاق بمسالك تكوين المهندسين فضلا عن الاستفادة من برامج التعاون الدولي والتربصات.ويفتح باب الالتحاق بهذه المسارات أمام الناجحين في امتحان البكالوريا من شعب الرياضيات والعلوم التجريبية والإعلامية والتقنية، وذلك في إطار التوجيه الجامعي للسنة الجامعية 2026-2027.