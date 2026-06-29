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وزير التجارة: الصادرات التونسية إلى أسواق الكوميسا ترتفع ب 50،2 بالمائة بين 2019 و2025

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Bookmark article    Publié le Lundi 29 Juin 2026 - 14:45 قراءة: 1 د, 12 ث
      
زادت صادرات تونس نحو أسواق دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) بنسبة 50,2 بالمائة خلال الفترة 2019 - 2025، وفق ما كشف عنه وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد.

وتطورت قيمة صادرات تونس إلى أسواق الكوميسا من 1,9 مليار دينار إلى نحو 2,86 مليار دينار، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها سنة 2023، متجاوزة 3 مليارات دينار.


واعتبر سمير عبيد أن هذا التطور يعكس تنامي اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي للكوميسا، في ظل مواصلة تونس العمل على تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز رقمنة الخدمات التجارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مناخ الاستثمار، بما ينسجم مع أهداف الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ويعزز قدرة المؤسسات التونسية على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والقارية.


وأفاد، خلال افتتاح المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا بضاحية قمرت، أن الواردات التونسية من دول الكوميسا سجلت بدورها نمواً بنسبة تقارب 39 بالمائة خلال الفترة نفسها، لترتفع من 1,69 مليار دينار سنة 2019 إلى أكثر من 2,06 مليار دينار سنة 2025، رغم التراجع الظرفي المسجل سنة 2020 بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأكد وزير التجارة أن هذه المؤشرات تبرز تنامي أهمية أسواق الكوميسا كشريك اقتصادي لتونس، وتعكس الإمكانات المتاحة لتوسيع المبادلات التجارية والاستثمارية، وتعزيز حضور المنتجات والخدمات التونسية في الأسواق الإفريقية.

وشدد على أن تونس ستواصل تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، مع التعويل على انخراط القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، ومنظمات الأعمال، ومؤسسات الكوميسا المتخصصة لتعزيز الاستثمار، فضلاً عن دعم المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة، وتوسيع منطقة التجارة الحرة للكوميسا، بما ينسجم مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
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