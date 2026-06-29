وزير التجارة: الصادرات التونسية إلى أسواق الكوميسا ترتفع ب 50،2 بالمائة بين 2019 و2025

زادتنحو أسواق دولبنسبةخلال الفترة، وفق ما كشف عنهوتطورت قيمة صادرات تونس إلى أسواقمنإلى نحو، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها سنة، متجاوزةواعتبرأن هذا التطور يعكس تناميفي الفضاء الاقتصادي للكوميسا، في ظل مواصلة تونس العمل على تطوير، وتعزيز، وتبسيط الإجراءات، وتحسين، بما ينسجم مع أهداف، ويعزز قدرة المؤسسات التونسية على الاندماج فيوأفاد، خلال افتتاحبضاحية، أنمن دول الكوميسا سجلت بدورها نمواً بنسبة تقاربخلال الفترة نفسها، لترتفع منسنةإلى أكثر منسنة، رغم التراجع الظرفي المسجل سنةبسبب تداعياتوأكد وزير التجارة أن هذه المؤشرات تبرز تنامي أهمية أسواقكشريك اقتصادي لتونس، وتعكس الإمكانات المتاحة لتوسيع، وتعزيز حضورفي الأسواق الإفريقية.وشدد على أن تونس ستواصل تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين، مع التعويل على انخراط، و، و، ولتعزيز الاستثمار، فضلاً عن دعم، وتوسيع، بما ينسجم مع أهداف