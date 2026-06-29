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تظاهرة "تعبيرات مسرحية" من 29 جوان إلى 5 جويلية 2026 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي

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Bookmark article    Publié le Lundi 29 Juin 2026 - 13:50 قراءة: 1 د, 13 ث
      
تنطلق اليوم الاثنين فعاليات الدورة الثامنة من تظاهرة "تعبيرات مسرحية" التي تتواصل إلى غاية الأحد 5 جويلية، ويتم خلالها عرض مشاريع الورشات التكوينية التي ينظمها قطب المسرح والفنون الركحية بمسرح أوبرا-تونس على مدار السنة الدراسية 2025-2026.
وووفق ما جاء في بلاغ نشره مسرح أوبرا تونس، تُعد هذه التظاهرة التي تقدم مختلف عروضها بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، لقاءا مسرحيا يحتفي من خلاله قطب المسرح والفنون الركحية بمشاريع الورشات التكوينية في المسرح للأطفال والناشئة والشباب والكهول، ويتوج هذا اللقاء سنة من تكوين المواهب والطاقات الإبداعية يؤطرها مختصون في المسرح.
وستُفتتح عروض الدورة بالمشروعين المسرحيين "نحبك ياسمين" و"Journée terminée" تأطير الأستاذ أوس إبراهيم، وذلك اليوم الاثنين 29 جوان 2026 انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، وتروي الأولى قصة "تلميذ يعبر عن حبه لتلميذة بكتابة اسمها على جدران المعهد، ما يؤدي إلى فوضى تدفع الإدارة لعقد مجلس تأديبي. لكن تتصاعد الأحداث بشكل خطير عندما يتعرض التلميذ لاعتداء بسكين، فتتحول القضية إلى تحقيق بحثاً عن الجاني الحقيقي، وتطرح المسرحية تساؤلات عديدة حول المسؤولية والذنب".

في حين يروي مشروع "Journée terminée" قصة "مخرج سينمائي خاض تجارب عديدة فاشلة، اقترح عليه صديقه كاتب السيناريو إنجاز فيلم بعد حصوله على دعم، على أن تكون قصته رومانسية. استعان المخرج بشباب حيه لتنفيذ العمل، لكن الأحداث خرجت عن إطار التمثيل وتحولت من قصة خيالية إلى وقائع حقيقية".
ومن ضمن المشاريع التي سيتم عرضها أيضا خلال هذه التظاهرة، مشروع "Audition" تأطير الأستاذ ماهر مصدق وسيعرض يوم الثلاثاء 30 جوان 2026، ومشروع "Off- line" الأستاذة توماضر الزرلي وسيعرض يوم الخميس 2 جويلية 2026 .
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