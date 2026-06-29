استعدادا للاستحقاقات القارية والمتوسطية: تربص دولي في الصين لعناصر المنتخب التونسي لكرة الطاولة

تحول رباعي المنتخب التونسي لكرة الطاولة المتألف من آلاء السعيدي ووسيم الصيد ويوسف العيدلي وأمير الصيد الى العاصمة الصينية بيكين للدخول في تربص تحضيري تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة يمتد من اليوم الاثنين إلى غاية 13 جويلية القادم، وفق بلاغ أوردته الجامعة اليوم.ويرافق الوفد المدير الفني للجامعة والمدرب الوطني غازي بالكاهية.ويمثل هذا التربص فرصة للاحتكاك بأفضل لاعبي العالم والاستفادة من أعلى مستويات التحضير استعدادا للاستحقاقات القادمة للسنة الجارية وفي مقدمتها بطولة افريقيا للشبان بالعاصمة الغانية آكرا من 20 الى 27 جويلية المقبل التي ستكون مشفوعة بكأس افريقيا للفردي شبان بالمدينة ذاتها يومي 28 و29 جويلية.كما يندرج هذا التربص في إطار الاستعداد للالعاب المتوسطية المقررة بمدينة تارانتو الايطالية من 21 اوت الى 3 سبتمبر ودورة تونس الدولية للشبان المبرمجة من 3 الى 6 سبتمبر وبطولة إفريقيا للأكابر بالمغرب من 18 الى 25 اكتوبر.