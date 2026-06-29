JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:45 Tunis

قبلي: تحرّك احتجاجي للمطالبة بحلّ إشكاليات قطاع التكوين المهني في الجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c3dc533519005.50078724_epqknolmfgjhi.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Juin 2026 - 14:36 قراءة: 2 د, 2 ث
      
نفّذ عدد من إطارات وأعوان مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني عقبها تنظيم نقطة إعلامية بمقر الاتحاد الجهوي للشغل حول واقع القطاع في الجهة وما يعترضه من صعوبات خاصة من ناحية تجهيز الورشات وتطوير الشهادات المسندة للمتكونين.

وأوضح كاتب عام النقابة الأساسية للتكوين المهني، عبد الجليل بوعزة، لصحفي "وات"، أنّ هذا التحرك الاحتجاجي، الذي يتزامن مع  نهاية السنة التكوينية 2025-2026، يأتي للتنديد بمماطلة الوكالة التونسية للتكوين المهني في تطبيق عديد الاتفاقيات المتعلقة أساسا بتجهيز عدد من الورشات، وبتكوين المكونين، وبتعزيز الشهائد التي يمنحها مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي بشهائد التقني والتقني السامي وعدم الاكتفاء بالشهادات الممنوحة حاليا والتي تقتصر فقط على مستوى شهادة  المؤهل والكفاءة المهنية.


وأشار الى أن مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي المنجز باعتمادات فاقت 12 مليون دينار ومن المبرمج أن تصل كلفة تجهيزاته الى حدود  8 ملايين دينار،  لم يستقبل خلال السنة التكوينية المنقضية سوى حوالي 213  متكونا أتمّ 110 منهم فقط السنة التكوينية، أي بنسبة تعادل اقل من 50 بالمائة من عدد المرسمين، كما لم يحصل سوى 16 متكوّنا من 46 مترشحا هذه السنة على الشهادة التكوينية، وهو ما يطرح عديد التساؤلات حول واقع القطاع بالجهة، في ظلّ عدم الإيفاء بتجهيز الورشات التي يبلغ عددها 15 ورشة لم تدخل سوى 6 منها حيز الاستغلال بتجهيزات أقل ما يقال عنها أنها محدودة، على حد تعبيره.
ولفت المصدر ذاته الى خطورة وضع  قطاع التكوين المهني بقبلي باعتبار ما يشهده من تعثر لا  تلوح له حلول خلال السنة التكوينية المقبلة نظرا لمواصلة الوكالة التونسية للتكوين المهني انتهاج نفس الحلول الترقيعية بالجهة، حيث برمجت اختصاصين  جديدين فقط لولاية قبلي في مستوى شهادة الكفاءة المهنية الأولى في اختصاص المطبخ والمرطبات رغم ان ورشة هذا الاختصاص  ليست حاضرة لا من حيث التجهيزات ولا من حيث ربطها بالشبكات، والثانية في اختصاص عون في صناعة الملابس في ورشة وتفتقد الى حد الآن الى أكثر من 70 في المائة من تجهيزاتها، مع حرمان الجهة من تركيز اختصاص  تقني سامي في الطاقة الشمسية الذي كان من المؤمل أن يكون اختصاصا حصريا بقبلي إلّا أنه تم تركيزه في ثلاث جهات أخرى واستثناء الجهة، وفق تعبيره.

وعبّر بوعزة عن مخاوفه من استمرار الوضع على ماهو عليه، بما قد يفضي إلى افتتاح السنة التكوينية المقبلة بتحركات احتجاجية تتحمل الوكالة التونسية للتكوين المهني مسؤوليتها فيها، باعتبار  عدم  التزامها بالاتفاقات، وفق تقديره، داعيا سلطة الاشراف الى فتح تحقيق جدي حول التجهيزات  بمركز التكوين والتدريب المهني بقبلي للوقوف على الاخلالات.
وأشار إلى أنه قد تم التحرك لحلّ إشكالية تعطّل الأشغال بمشروع  بناء مركز التكوين والتدريب المهني بدوز،  حيث من المؤمل ان تستأنف الاشغال بهذا المشروع  في شهر سبتمبر القادم، على حدّ قوله.
 
حمد
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332045

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Bra - Jap | | beIN Sports
 WC 2026  21:30 Ger - Par | | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Ned - Mor | beIN Sports

كل الأخبار...

14:45 - وزير التجارة: الصادرات التونسية إلى أسواق الكوميسا ترتفع ب 50،2 بالمائة بين 2019 و2025
14:43 - دراسة لاتحاد الشغل: 98 بالمائة من عمال المنصات الرقمية في تونس خارج مظلة الحماية القانونية والاجتماعية
14:41 - استعدادا للاستحقاقات القارية والمتوسطية: تربص دولي في الصين لعناصر المنتخب التونسي لكرة الطاولة
14:36 - قبلي: تحرّك احتجاجي للمطالبة بحلّ إشكاليات قطاع التكوين المهني في الجهة
14:08 - مركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية يعلن عن انتداب مكونين لتنفيذ برنامج تكويني لفائدة الجماعات المحلية
13:50 - تظاهرة "تعبيرات مسرحية" من 29 جوان إلى 5 جويلية 2026 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي
13:36 - لقاء افتراضي يوم 30 جوان لتقديم مسار مرافقة المستثمرين من التونسيين بالخارج
13:19 - جامعة تونس المنار تتموقع ضمن قائمة أفضل الجامعات في العالم في تصنيف التايمز للجامعات المؤثرة وفق أهداف التنمية المستدامة 2026
12:46 - صيد بحري: تونس تطلق أول رحلة لقارب صيد حرفي يعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية في سابقة متوسطية
12:44 - الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصادق على النتائج الاولية لتشريعية الكبارية وتؤكد المرور الى دورة ثانية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 29 جوان 2026 | 14 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:14
12:30
05:03
03:11
الرطــوبة:
% 30
Babnet
Babnet35°
35° Babnet
الــرياح:
5.54 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
35°-26
36°-25
36°-25
33°-25
  • Avoirs en devises 25477,1
  • (26/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,36557 DT
  • (26/06)
  • 1 $ = 2,96620 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/06)     1156,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/06)   29339 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>