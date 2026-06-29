مركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية يعلن عن انتداب مكونين لتنفيذ برنامج تكويني لفائدة الجماعات المحلية

أعلن مركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية عن فتح باب الترشح للتعاقد مع مكونين لتأمين برنامج تكويني يندرج في إطار مشروع "Proville2" الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في جزئه المتعلق ببناء القدرات الفنية لفائدة الجماعات المحلية.وأوضح المركز، المتحصل على شهادة الجودة ISO 21001، أن البرنامج يضم ست دورات تدريبية تتناول عددا من المجالات ذات الصلة بتطوير التصرف البلدي تشمل إدارة المشاريع البلدية وتعبئة الموارد المالية وتحسين المداخيل وإدارة الأملاك العقارية وإدماج معايير النجاعة الطاقية في تصميم وصيانة المباني والتجهيزات البلدية والتصرف في المرافق والتجهيزات العمومية إلى جانب التصرف في الممتلكات البلدية.ودعا المركز الراغبين في الترشح إلى تعمير الاستمارة الخاصة بكل دورة تدريبية والاطلاع على شروط المشاركة والوثائق المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض، وذلك في أجل أقصاه يوم 31 جويلية 2026.وبرنامج "2Proville" هو المرحلة الثانية من برنامج دعم سياسة المدينة في تونس ويهدف إلى تحسين ظروف العيش في الأحياء السكنية ذات التجهيزات المحدودة والأحياء الشعبية عبر إنجاز مشاريع بنية تحتية وتجهيزات جماعية إلى جانب دعم قدرات الجماعات المحلية والمؤسسات المتدخلة.وينفذ البرنامج بالشراكة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي.ويشمل بالخصوص دعم التنمية المحلية وتعزيز اللامركزية وبناء القدرات الفنية للإطارات البلدية والمؤسسات العمومية وهو المكون الذي يندرج ضمنه إعلان مركز التكوين ودعم اللامركزية للتعاقد مع مكونين.