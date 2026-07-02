تفكيك شبكة مخدرات تقودها موظفة .. وحجز أكثر من 100 كلغ من "الزطلة" ومليون دينار
تمكن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من تفكيك شبكة تنشط في ترويج المخدرات، تقودها موظفة بمشاركة زوجها المقيم بالخارج، مع حجز أكثر من 100 كيلوغرام من مادة الزطلة وكميات من الكوكايين والماريخوانا، إلى جانب مبلغ مالي تجاوز مليون دينار.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت إلى أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات حول نشاط مشبوه لموظفة يشتبه في تورطها في ترويج المخدرات، ليتم إثر ذلك فتح تحقيق وإجراء عمل استعلامي دقيق استمر لأكثر من شهر.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه بها وإخضاعها للمراقبة، كما تم ضبط زوجها، المقيم بالخارج والذي يتردد على تونس بين الحين والآخر، قبل مداهمة منزلهما.
وخلال عملية التفتيش، حجزت الوحدات الأمنية أكثر من 100 كيلوغرام من مادة الزطلة، وكميات من الكوكايين والماريخوانا، إضافة إلى نوع من المخدرات المكسيكية.
كما مكنت الأبحاث من حجز مبلغ مالي ضخم تجاوز مليون دينار، إلى جانب عدد من السيارات والدراجات النارية الفاخرة، التي يشتبه في اقتنائها من عائدات النشاط الإجرامي.
ولا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن بقية عناصر الشبكة وتحديد امتداداتها.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت إلى أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات حول نشاط مشبوه لموظفة يشتبه في تورطها في ترويج المخدرات، ليتم إثر ذلك فتح تحقيق وإجراء عمل استعلامي دقيق استمر لأكثر من شهر.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه بها وإخضاعها للمراقبة، كما تم ضبط زوجها، المقيم بالخارج والذي يتردد على تونس بين الحين والآخر، قبل مداهمة منزلهما.
وخلال عملية التفتيش، حجزت الوحدات الأمنية أكثر من 100 كيلوغرام من مادة الزطلة، وكميات من الكوكايين والماريخوانا، إضافة إلى نوع من المخدرات المكسيكية.
كما مكنت الأبحاث من حجز مبلغ مالي ضخم تجاوز مليون دينار، إلى جانب عدد من السيارات والدراجات النارية الفاخرة، التي يشتبه في اقتنائها من عائدات النشاط الإجرامي.
ولا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن بقية عناصر الشبكة وتحديد امتداداتها.
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