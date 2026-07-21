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ماهر الكنزاري مدربا جديدا للنادي الافريقي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c69bb7681b46.67151578_qglhpjeknmofi.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 21 Juillet 2026 - 19:18 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلن النادي الافريقي اليوم الثلاثاء عن تعيين ماهر الكنزاري مدربا لفريق الاكابر لكرة القدم خلفا لفوزي البنزرتي الذي قاد الفريق للتتويج بلقب البطولة في الموسم الماضي 2025-2026.
وأورد النادي الافريقي على صفحته الرسمية أنّ ماهر الكنزاري من المقرر أن يباشر مهامه بداية من الاثنين القادم (27 جويلية الجاري).
يذكر أنّ ماهر الكنزاري صاحب الـ 53 سنة أشرف على تدريب أكثر من فريق في تونس على غرار الترجي الرياضي والنادي البنزرتي والملعب التونسي.

وكان ماهر الكنزراي قبيل تعيينه مدربا للنادي الافريقي قد قدم استقالته في أواخر شهر جوان الماضي من تدريب نادي زاخو العراقي معللا قراره بظروف عائلية وذلك بعد فترة وجيزة من تعاقده مع الفريق العراقي.
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