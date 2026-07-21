فتح باب الترشح لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي للالتحاق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية

أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التسجيل لفائدة الطلبة المعنيين بمناظرة إعادة التوجيه الجامعي والراغبين في الالتحاق بأحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، دورة 2026، وذلك بداية من يوم الاثنين 20 جويلية، لتتواصل عملية التسجيل إلى غاية 26 جويلية 2026.وأوضحت الإدارة العامة، في بلاغ أصدرته، أن المناظرة تهم الطلبة المتحصلين على شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة لها خلال سنتي 2024 و2025، والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمنشور عدد 2 لسنة 2026 المؤرخ في 22 جانفي 2026 والمتعلق بتنظيم مناظرات إعادة التوجيه الجامعي.ودعت الطلبة الراغبين في الترشح إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض، والاطلاع على البلاغ الذي يتضمن الشعب المفتوحة بكل معهد، وعدد البقاع المتاحة، وآجال التسجيل، والوثائق المطلوبة، إلى جانب روزنامة الاختبارات.ويذكر أن منظومة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية تمثل ركيزة وطنية للتكوين التطبيقي، باعتبارها تضم 25 معهدا عالياً للدراسات التكنولوجية تحت إشراف الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، التي تضطلع بمهام الإشراف والتنسيق والمتابعة، على غرار الدور الذي تضطلع به الجامعة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي.وتوفّر هذه المنظومة مسارات تكوين متعددة تشمل التكوين التكنولوجي، إلى جانب التكوين الهندسي عبر المناظرات الوطنية والمناظرات الخصوصية للالتحاق بمراحل التكوين الهندسي، بما يتيح للطلبة فرصا أوسع لمواصلة مساراتهم الأكاديمية وتعزيز اندماجهم المهني، وفق ما صرّحت به سابقا لوكالة تونس افريقيا للأنباء المديرة العامة للدراسات التكنولوجية، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يمنى الرباعي .وتعمل الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية حسب المسؤولة، على تطوير البرامج والمسارات التكوينية وفق مقاربات حديثة ترتكز على تنمية الكفاءات وتعزيز الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال، وذلك في إطار رؤية تهدف إلى جعل المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية أكثر استجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني ومواكبة للتحولات التكنولوجية المتسارعة.