بعد هروبها من بعثة المنتخب الوطني، البطلة في رفع الأثقال غفران بلخير تعلن التحاقها بالمنتخب الألماني
أعلنت السبت 4 جويلية، بطلة العالم في رفع الاثقال، غفران بلخير التحاقها رسميا بالمنتخب الألماني ونشرت تدوينة في صفحتها على انستغرام قالت فيها " يا ميمتي افرح في قبرك، رسميا مع المنتخب الالماني..
رضاية الوالدين".
وكانت غفران بلخير اختفت من بعثة المنتخب الوطني على هامش الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم لرفع الاثقال في النرويج من 2 إلى 11 أكتوبر 2025 حيث هربت من مطار أوسلو لتعلن لاحقا أنها توجهت الي ألمانيا بعد ترك أمتعتها وجواز سفرها لدى المدرب الوطني رضا العياشي.
رضاية الوالدين".
وكانت غفران بلخير اختفت من بعثة المنتخب الوطني على هامش الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم لرفع الاثقال في النرويج من 2 إلى 11 أكتوبر 2025 حيث هربت من مطار أوسلو لتعلن لاحقا أنها توجهت الي ألمانيا بعد ترك أمتعتها وجواز سفرها لدى المدرب الوطني رضا العياشي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332362