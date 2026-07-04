بعد هروبها من بعثة المنتخب الوطني، البطلة في رفع الأثقال غفران بلخير تعلن التحاقها بالمنتخب الألماني

أعلنت السبت 4 جويلية، بطلة العالم في رفع الاثقال، غفران بلخير التحاقها رسميا بالمنتخب الألماني ونشرت تدوينة في صفحتها على انستغرام قالت فيها " يا ميمتي افرح في قبرك، رسميا مع المنتخب الالماني..رضاية الوالدين".وكانت غفران بلخير اختفت من بعثة المنتخب الوطني على هامش الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم لرفع الاثقال في النرويج من 2 إلى 11 أكتوبر 2025 حيث هربت من مطار أوسلو لتعلن لاحقا أنها توجهت الي ألمانيا بعد ترك أمتعتها وجواز سفرها لدى المدرب الوطني رضا العياشي.