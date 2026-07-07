الأربعاء، انطلاق التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا لسنة 2026 عبر الإرساليات القصيرة

يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا دورة 2026، الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة(SMS) للهاتف الرقمي الجوال، التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من يوم غد الأربعاء 8 جويلية الحالي، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية، مساء اليوم الثلاثاء.ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا، ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية، على أن يتلقى بالمسجلون بهذه الخدمة إرسالية (SMS) تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان (القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد)، قبل الإعلان الرسمي على النتائج.وينبغي، حسب البلاغ، أن يكون رقم التسجيل بامتحان الباكالوريا متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من ثمانية أرقام.وتتوفر خدمة نشر نتائج الامتحان بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال(SMS)، حسب الوزارة، بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال ل"اتصالات تونس" و"أريدو" و"أورونج" بسعر إجمالي قدره 950 مليم.