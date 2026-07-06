مونديال 2026: مصر تتحدى الأرجنتين من أجل إنجاز تاريخي وبلوغ ربع النهائي

سويسرا وكولومبيا في مواجهة متوازنة



يخوض المنتخب المصري، غدا الثلاثاء، واحدة من أهم مبارياته في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، عندما يواجه نظيره الأرجنتيني على ملعببالولايات المتحدة، بداية من الساعة، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لمونديال 2026.ويدخل "الفراعنة" المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق إنجاز غير مسبوق ببلوغ الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخهم، إثر تأهلهم من المجموعة السابعة، حيث تعادلوا مع(1-1)، وفازوا على(3-1)، قبل أن يتعادلوا مع(1-1)، ثم تجاوزوابركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).في المقابل، يخوض المنتخب الأرجنتيني المواجهة وهو من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة إثر انتصاراته على(3-0)، و(2-0)، و(3-1)، قبل أن يتغلب بصعوبة علىبنتيجة (3-2) بعد التمديد في الدور السابق.ورغم الصعوبات التي واجهها المنتخبان في الدور الثاني والثلاثين، فإنهما لم يتعرضا لأي هزيمة منذ انطلاق البطولة، ما يزيد من أهمية المواجهة التي ينتظر أن تكون قوية ومفتوحة على جميع الاحتمالات.ويطمح المنتخب المصري إلى مواصلة كتابة التاريخ ببلوغ الدور ربع النهائي لأول مرة، بينما يعول المنتخب الأرجنتيني على خبرته الكبيرة في الأدوار الإقصائية، حيث بلغ ثمن النهائي في جميع نسخ كأس العالم منذ عام 2002.وكان آخر لقاء بين المنتخبين قد أقيم عامفي مباراة ودية انتهت بفوز الأرجنتين بهدفين دون رد.وتختتم منافسات الدور ثمن النهائي، غدا الثلاثاء، بمواجهة تجمععلى ملعبفي كندا، انطلاقا من الساعةويسعى المنتخبان إلى مواصلة مشوارهما في البطولة بعد عروض قوية، حيث تأهل المنتخب السويسري، بقيادة، إثر فوزه على(2-0)، بينما بلغ المنتخب الكولومبي الدور ذاته بعد إقصائه منتخببهدف دون مقابل، بقيادة نجمه