مونديال 2026: مصر تتحدى الأرجنتين من أجل إنجاز تاريخي وبلوغ ربع النهائي
يخوض المنتخب المصري، غدا الثلاثاء، واحدة من أهم مبارياته في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، عندما يواجه نظيره الأرجنتيني على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة، بداية من الساعة 17:00 بتوقيت تونس، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لمونديال 2026.
ويدخل "الفراعنة" المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق إنجاز غير مسبوق ببلوغ الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخهم، إثر تأهلهم من المجموعة السابعة، حيث تعادلوا مع بلجيكا (1-1)، وفازوا على نيوزيلندا (3-1)، قبل أن يتعادلوا مع إيران (1-1)، ثم تجاوزوا أستراليا بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).
في المقابل، يخوض المنتخب الأرجنتيني المواجهة وهو من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة إثر انتصاراته على الجزائر (3-0)، والنمسا (2-0)، والأردن (3-1)، قبل أن يتغلب بصعوبة على الرأس الأخضر بنتيجة (3-2) بعد التمديد في الدور السابق.
ورغم الصعوبات التي واجهها المنتخبان في الدور الثاني والثلاثين، فإنهما لم يتعرضا لأي هزيمة منذ انطلاق البطولة، ما يزيد من أهمية المواجهة التي ينتظر أن تكون قوية ومفتوحة على جميع الاحتمالات.
ويطمح المنتخب المصري إلى مواصلة كتابة التاريخ ببلوغ الدور ربع النهائي لأول مرة، بينما يعول المنتخب الأرجنتيني على خبرته الكبيرة في الأدوار الإقصائية، حيث بلغ ثمن النهائي في جميع نسخ كأس العالم منذ عام 2002.
وكان آخر لقاء بين المنتخبين قد أقيم عام 2008 في مباراة ودية انتهت بفوز الأرجنتين بهدفين دون رد.
سويسرا وكولومبيا في مواجهة متوازنةوتختتم منافسات الدور ثمن النهائي، غدا الثلاثاء، بمواجهة تجمع سويسرا وكولومبيا على ملعب فانكوفر في كندا، انطلاقا من الساعة 21:00 بتوقيت تونس.
ويسعى المنتخبان إلى مواصلة مشوارهما في البطولة بعد عروض قوية، حيث تأهل المنتخب السويسري، بقيادة غرانيت تشاكا، إثر فوزه على الجزائر (2-0)، بينما بلغ المنتخب الكولومبي الدور ذاته بعد إقصائه منتخب غانا بهدف دون مقابل، بقيادة نجمه خاميس رودريغيز.
ويدخل "الفراعنة" المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق إنجاز غير مسبوق ببلوغ الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخهم، إثر تأهلهم من المجموعة السابعة، حيث تعادلوا مع بلجيكا (1-1)، وفازوا على نيوزيلندا (3-1)، قبل أن يتعادلوا مع إيران (1-1)، ثم تجاوزوا أستراليا بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).
في المقابل، يخوض المنتخب الأرجنتيني المواجهة وهو من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة إثر انتصاراته على الجزائر (3-0)، والنمسا (2-0)، والأردن (3-1)، قبل أن يتغلب بصعوبة على الرأس الأخضر بنتيجة (3-2) بعد التمديد في الدور السابق.
ورغم الصعوبات التي واجهها المنتخبان في الدور الثاني والثلاثين، فإنهما لم يتعرضا لأي هزيمة منذ انطلاق البطولة، ما يزيد من أهمية المواجهة التي ينتظر أن تكون قوية ومفتوحة على جميع الاحتمالات.
ويطمح المنتخب المصري إلى مواصلة كتابة التاريخ ببلوغ الدور ربع النهائي لأول مرة، بينما يعول المنتخب الأرجنتيني على خبرته الكبيرة في الأدوار الإقصائية، حيث بلغ ثمن النهائي في جميع نسخ كأس العالم منذ عام 2002.
وكان آخر لقاء بين المنتخبين قد أقيم عام 2008 في مباراة ودية انتهت بفوز الأرجنتين بهدفين دون رد.
سويسرا وكولومبيا في مواجهة متوازنةوتختتم منافسات الدور ثمن النهائي، غدا الثلاثاء، بمواجهة تجمع سويسرا وكولومبيا على ملعب فانكوفر في كندا، انطلاقا من الساعة 21:00 بتوقيت تونس.
ويسعى المنتخبان إلى مواصلة مشوارهما في البطولة بعد عروض قوية، حيث تأهل المنتخب السويسري، بقيادة غرانيت تشاكا، إثر فوزه على الجزائر (2-0)، بينما بلغ المنتخب الكولومبي الدور ذاته بعد إقصائه منتخب غانا بهدف دون مقابل، بقيادة نجمه خاميس رودريغيز.
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