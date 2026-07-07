بلجيكا تفوز على الولايات المتحدة الأمريكية برباعية و تترشح إلى ربع نهائي المونديال

قست بلجيكا على الولايات المتحدة، إحدى الدول المستضيفة، بفوزها عليها 4-1 في ثمن نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم.وجاء الفوز البلجيكي رغم مشاركة فولارين بالوغون أساسيا مع المنتخب الأمريكي، بعدما علّق الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عقوبة البطاقة الحمراء التي تلقاها في المباراة السابقة، فيما رفضت لجنة الاستئناف التابعة للفيفا الطعن الذي قدمته بلجيكا ضد القرار.وسجل شارل دي كاتيلير هدفين لبلجيكا في الدقيقتين التاسعة و33، وأضاف هانز فاناكن الهدف الثالث في الدقيقة 57، قبل أن يختتم روميلو لوكاكو الرباعية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.وتلتقي بلجيكا في ربع النهائي مع إسبانيا، التي تأهلت بفوزها على البرتغال 1-0.ولحقت الولايات المتحدة بجاريها المضيفين المكسيكي والكندي إلى خارج البطولة، بعدما تلقت هزيمتها السابعة تواليا أمام بلجيكا في جميع المسابقات، منذ فوزها الأول والوحيد على المنتخب الأوروبي 3-0 في مونديال 1930.