هل انتصر “نظام الطيبات” على التضخم؟

عندما أطلق، انصبّ النقاش على. لكن أحدًا لم يتساءل عن سؤال آخر أكثر إثارة: ماذا لو غيّر النظامقبل أن يغيّر الأجسام؟الأرقام الصادرة عنتستحق التوقف.خلالفقط، سجلت المواد التالية أكبر التراجعات في الأسعار:وليس من قبيل المصادفة أنهي الركائز الأساسية التي يدعوإلى الاستغناء عنها.قد تبدو نسبةصغيرة، لكنها فيليست هامشية. ففي سوق يتميز بطلب يومي ومستقر مثل، فإن انخفاض السعر بهذا الحجم خلاليعني أن السوق تلقى إشارة واضحة: الطلب لم يعد كما كان.والأمر نفسه ينطبق على. فهو ليس سلعة موسمية، بل منتج يستهلك يوميًا في أغلب البيوت التونسية. وعندما يتراجع سعره بنسبةفي، فهذا يعني أن المنتجين اضطروا إلى تعديل الأسعار لتصريف الإنتاج.لا يناقش الأفكار، بل يقيس السلوك.لو امتنع كل منفقط عن شراءشهريًا، فإن السوق يفقدمن الطلب كل شهر. وعندما يتكرر هذا السلوك على نطاق واسع، يصبح من الطبيعي أن تبدأ الأسعار في التراجع، لأن المنتج لا يستطيع تخزينأوإلى ما لا نهاية.ولهذا، ربما أخطأ الجميع في قراءة. اعتبروه مجرد، بينما قد يكون في الواقعغير مقصودة.لسنوات، اعتقدنا أنوحدها هي التي تتحكم في الأسعار عبرأوأو. لكن السوق يذكرنا بدرس قديم:هو اللاعب الأكبر.كللا يُنفق هو بمثابة. وعندما تتكرر عمليةآلاف أو ملايين المرات، تتحول من قرار فردي إلى قوة قادرة على إعادة تشكيلانتشارقد ساهم فعلًا في تغيير سلوك، ولو بنسبة محدودة، وما نشهده اليوم قد يكون أول دليل على أنقادر على التأثير في، وأنقد يمتلك من القوة ما يفوق أحيانًا قراراتوربما لهذا السبب، لم يعد السؤال المهم هو: هلمفيدبل أصبح:هل اكتشف، دون أن يقصد، أن أسرع طريق للتأثير فييبدأ من…