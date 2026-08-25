تونس: صادرات التمور ترتفع بـ 13،3 بالمائة خلال العشرة أشهر الأولى من موسم 2025/2026

إرتفعت كميات التمور التونسية المصدّرة،خلال العشرة أشهر الأولى من موسم 2025/2026، إلى 144،1 ألف طن، مقابل 127،2 ألف طن، خلال نفس الفترة من الموسم السابق، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 13،3 بالمائة، وفق معطيات أوردها المرصد الوطني للفلاحة.وإستأثر صنف "دقلة النور" وحده بنسبة 84 بالمائة من إجمالي حجم صادرات التمور التونسية.وقدرت عائدات صادرات التمور بنحو 908،4 مليون دينار، مقابل 809،6 مليون دينار، خلال نفس من الموسم السابق، أي بزيادة 12،2 بالمائة.وبلغ متوسط سعر التمور نحو 6،30 دينار للكيلوغرام، في حين بلغ سعر صنف "دقلة النور" 7,05 دينار للكيلوغرام.وعلى مستوى الوجهات، تتميز التمور التونسية بتنوع واسع في الأسواق، حيث تم تصديرها خلال الموسم الحالي إلى نحو 86 دولة موزعة على مختلف مناطق العالم.وتستأثر بلدان الإتحاد الأوروبي بنسبة 45،7 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات ولا سيما إيطاليا بنسبة 11،5 بالمائة وألمانيا بنسبة 9،9 بالمائة وفرنسا بنسبة 8،2 بالمائة.وبلغت حصة الصادرات الموجهة إلى القارة الإفريقية 22،9 بالمائة، تحديدا نحو المغرب بنسبة 18،2بالمائة، فيما تستحوذ الأسواق الآسيوية على 19،6 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة، وخاصة تركيا بنسبة 5،4 بالمائة والهند بنسبة 3،1 بالمائة وماليزيا بنسبة 2،8 بالمائة.وإرتفعت كميات التمور البيولوجية المصدرة بنسبة 8،1 بالمائة، مسجلة زيادة في العائدات بنسبة 32،6 بالمائة.وبلغ متوسط سعر التمور البيولوجية نحو 9،96 دينار للكيلوغرام.وتحافظ ألمانيا على موقعها كأول وجهة للتمور البيولوجية التونسية، مستأثرة بنسبة 33 بالمائة من حجم الصادرات، تليها بلجيكا بنسبة 12 بالمائة، ثم هولندا بنسبة 11 بالمائة.