إيران.. واشنطن تطلق عملية "المنبوذ الاقتصادي" وطهران تقلل من فاعليتها

في اليوم الـ69 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعدبين الجانبين، أعلنت الولايات المتحدة إطلاق عملية أطلقت عليها اسمتستهدف إيران والجهات الداعمة لها، وفق ما أعلن وزير الخزانة الأمريكيوفي المقابل، أكد الرئيس الإيراني استعداد بلاده للتعاونمع الدول الإسلامية ودول الجوار، وذلك خلال اتصال مع قائد الجيش الباكستاني.وقال وزير الاقتصاد الإيراني إن طهران أعدت برامج لمواجهة العقوبات، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر ما وصفه بمحاولةوفي السياق ذاته، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن العقوبات قد تمثل مسارا للتحرك ضد إيران في مرحلة ما بعد انتخابات الكونغرس، عندما يصبح من الممكن، بحسب المصادر، العودة إلى الخيار العسكري.من جهته، قال وزير الحرب الأمريكي إنه، في ظل استمرار التوتر بشأن حركة الملاحة في المضيق.وفي هذا الإطار، شدد بيان سعودي فرنسي على