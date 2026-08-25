إيران.. واشنطن تطلق عملية "المنبوذ الاقتصادي" وطهران تقلل من فاعليتها
في اليوم الـ69 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 178 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، أعلنت الولايات المتحدة إطلاق عملية أطلقت عليها اسم «المنبوذ الاقتصادي» تستهدف إيران والجهات الداعمة لها، وفق ما أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.
وفي المقابل، أكد الرئيس الإيراني استعداد بلاده للتعاون اقتصاديا وسياسيا وأمنيا مع الدول الإسلامية ودول الجوار، وذلك خلال اتصال مع قائد الجيش الباكستاني.
وقال وزير الاقتصاد الإيراني إن طهران أعدت برامج لمواجهة العقوبات، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر ما وصفه بمحاولة قطع شرايين الاقتصاد الإيراني.
وفي السياق ذاته، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن العقوبات قد تمثل مسارا للتحرك ضد إيران في مرحلة ما بعد انتخابات الكونغرس، عندما يصبح من الممكن، بحسب المصادر، العودة إلى الخيار العسكري.
من جهته، قال وزير الحرب الأمريكي إنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية في مضيق هرمز أو في أي مكان آخر، في ظل استمرار التوتر بشأن حركة الملاحة في المضيق.
وفي هذا الإطار، شدد بيان سعودي فرنسي على ضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها.
وفي المقابل، أكد الرئيس الإيراني استعداد بلاده للتعاون اقتصاديا وسياسيا وأمنيا مع الدول الإسلامية ودول الجوار، وذلك خلال اتصال مع قائد الجيش الباكستاني.
وقال وزير الاقتصاد الإيراني إن طهران أعدت برامج لمواجهة العقوبات، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر ما وصفه بمحاولة قطع شرايين الاقتصاد الإيراني.
وفي السياق ذاته، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن العقوبات قد تمثل مسارا للتحرك ضد إيران في مرحلة ما بعد انتخابات الكونغرس، عندما يصبح من الممكن، بحسب المصادر، العودة إلى الخيار العسكري.
من جهته، قال وزير الحرب الأمريكي إنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية في مضيق هرمز أو في أي مكان آخر، في ظل استمرار التوتر بشأن حركة الملاحة في المضيق.
وفي هذا الإطار، شدد بيان سعودي فرنسي على ضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها.
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