التضخم يتراجع إلى 5,3 بالمائة خلال جوان 2026

تراجعتخلالإلى، مقابلخلال، وخلال، وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرهاوفسر المعهد هذا التراجع بانخفاض نسق ارتفاع أسعارإلىخلال جوان، مقابلفي ماي، في حين سجلتارتفاعا بنسبةمقابلفي ماي، كما ارتفع نسق تطور أسعارإلىمقابلخلال الشهر السابق.وباحتساب، ارتفعت أسعاربنسبة، مدفوعة أساسا بارتفاع أسعاربنسبة، وبنسبة، وبنسبة، وبنسبة، وبنسبة. وفي المقابل، تراجعت أسعاربنسبة، وأسعاربنسبةوسجلتارتفاعا بنسبةمقارنة بجوان 2025، نتيجة زيادة أسعاربنسبة، وبنسبة. كما ارتفعتبنسبة، خاصة بفعل زيادة أسعاربنسبةوأشارإلى أن، أي دون احتساب، ارتفع بشكل طفيف إلى، مقابلخلال الشهر السابق.كما ارتفعت أسعاربنسبة، مقابلبالنسبة إلى، في حين بلغت نسبة ارتفاع، مقابلفقط بالنسبة إلىوسجلتأعلى مساهمة في، بنسبةعلى التوالي، فيما ساهمتبأكبر نسبة ضمن نظام التسعيرة، بحدودعلى التوالي.