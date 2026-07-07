البنك المركزي: تراجع حجم إعادة تمويل البنوك بنسبة 11.5 بالمائة خلال 2025
سجل إجمالي حجم إعادة تمويل البنوك لدى البنك المركزي التونسي تراجعا ملحوظا خلال سنة 2025، في مؤشر يعكس انخفاض حاجة البنوك إلى السيولة مقارنة بسنة 2024، وفق ما ورد في التقرير السنوي للبنك المركزي الصادر الثلاثاء.
وبلغ قائم إعادة التمويل 11.594 مليار دينار مع موفى سنة 2025، مقابل 13.104,3 مليار دينار في نهاية سنة 2024، أي بانخفاض نسبته 11,5 بالمائة.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع يعكس تباطؤ نشاط مؤسسات الإيداع، خاصة مع الانخفاض الملحوظ في مساهمتها في تمويل الاقتصاد، مشيرا إلى أن تطور إعادة التمويل عرف تباينا خلال مختلف أشهر السنة.
وسجل حجم إعادة التمويل أعلى مستوى له خلال سنة 2025 في شهر مارس، عندما بلغ 15.120 مليار دينار، نتيجة الضغوط المتزايدة على سيولة البنوك في تلك الفترة.
كما أظهرت معطيات الثلاثي الأول من سنة 2026 استمرار هذا المنحى، حيث بلغ إجمالي حجم إعادة التمويل نحو 11.257 مليار دينار، بما يؤكد تواصل تراجع احتياجات البنوك للسيولة.
وبلغ قائم إعادة التمويل 11.594 مليار دينار مع موفى سنة 2025، مقابل 13.104,3 مليار دينار في نهاية سنة 2024، أي بانخفاض نسبته 11,5 بالمائة.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع يعكس تباطؤ نشاط مؤسسات الإيداع، خاصة مع الانخفاض الملحوظ في مساهمتها في تمويل الاقتصاد، مشيرا إلى أن تطور إعادة التمويل عرف تباينا خلال مختلف أشهر السنة.
وسجل حجم إعادة التمويل أعلى مستوى له خلال سنة 2025 في شهر مارس، عندما بلغ 15.120 مليار دينار، نتيجة الضغوط المتزايدة على سيولة البنوك في تلك الفترة.
كما أظهرت معطيات الثلاثي الأول من سنة 2026 استمرار هذا المنحى، حيث بلغ إجمالي حجم إعادة التمويل نحو 11.257 مليار دينار، بما يؤكد تواصل تراجع احتياجات البنوك للسيولة.
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