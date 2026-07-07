البنك المركزي: تراجع حجم إعادة تمويل البنوك بنسبة 11.5 بالمائة خلال 2025

سجل إجمالي حجملدىتراجعا ملحوظا خلال سنة، في مؤشر يعكس انخفاض حاجة البنوك إلى السيولة مقارنة بسنة، وفق ما ورد فيالصادر الثلاثاء.وبلغ قائم إعادة التمويلمع موفى سنة، مقابلفي نهاية سنة، أي بانخفاض نسبتهوأوضح التقرير أن هذا التراجع يعكس تباطؤ نشاط، خاصة مع الانخفاض الملحوظ في مساهمتها في تمويل الاقتصاد، مشيرا إلى أن تطور إعادة التمويل عرف تباينا خلال مختلف أشهر السنة.وسجل حجم إعادة التمويل أعلى مستوى له خلال سنةفي شهر، عندما بلغ، نتيجة الضغوط المتزايدة على سيولة البنوك في تلك الفترة.كما أظهرت معطياتاستمرار هذا المنحى، حيث بلغ إجمالي حجم إعادة التمويل نحو، بما يؤكد تواصل تراجع احتياجات البنوك للسيولة.