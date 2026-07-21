"ترامب يشعر بالخيانة".. هل تحولت حرب إيران إلى أزمة ثقة بين البيت الأبيض ونتنياهو؟

NEW EPISODE OF GOING UNDERGROUND⚡



Donald Trump KNOWS Iran Has WON the War and is Risking a GLOBAL DEPRESSION —Doug Bandow



• Has reality set in for Donald Trump that the US has lost the war?



• Does Trump understand that he stands on the brink of a global depression as oil… pic.twitter.com/BhNOCk0zLR — Going Underground (@GUnderground_TV) July 20, 2026

فجر المحلل السياسي الأمريكي دوغ باندو مفاجأة بشأن العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن حرب إيران كشفت عن توتر بين الحليفين.وقال باندو إن ترامب يشعر بأنه "خُدع وتعرض للخيانة" من قبل نتنياهو، على خلفية تعثر مسار الحرب مع إيران وعدم تحقق الوعود الإسرائيلية بتحقيق حسم عسكري سريع.وأوضح باندو، المحلل السياسي في معهد "كاتو" للأبحاث في واشنطن، والذي سبق أن شغل منصب المساعد الخاص للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، خلال مقابلة مع منصة "Going Underground"، أن ترامب لا يكن، بحسب تقديره، "ولاء خاصا" لنتنياهو، مشيرا إلى أن العلاقة بين الرجلين باتت تخضع لحسابات سياسية أكثر من كونها تحالفا شخصيا.وأضاف أن ترامب قد يكون شعر بأنه تعرض للتضليل بعدما تلقى وعودا إسرائيلية بتحقيق انتصار خاطف خلال أيام قليلة، يتضمن إضعاف إيران بصورة حاسمة وربما إحداث تغيير في بنية النظام، وصولا إلى مشهد احتفالي كبير يشبه "عرضا عسكريا للنصر"، إلا أن هذه التوقعات لم تتحقق على أرض الواقع.وأشار باندو إلى أن الرئيس الأمريكي كان يتوقع أن تمنحه نتائج الحرب مكسبا سياسيا داخليا، من خلال إعلان انتصار سريع يمكن توظيفه في الساحة الأمريكية، إلا أن استمرار المواجهة وارتفاع كلفتها العسكرية والسياسية وضع الإدارة أمام حسابات أكثر تعقيدا.وقال إن ترامب "يعلم أنه تعرض للتضليل"، وإن تطورات الحرب لم تسر وفق السيناريو الذي كان متوقعا، ما أثار مخاوف داخل الدائرة السياسية المحيطة به من تداعيات طويلة الأمد على شعبية الحزب الجمهوري، واحتمال خسارة الأغلبية في الكونغرس لصالح الديمقراطيين.ورأى باندو أن مستقبل تعامل ترامب مع الحرب قد يرتبط بما وصفه بـ"غريزة البقاء السياسي"، معتبرا أن هذه الغريزة قد تدفع الرئيس الأمريكي إلى البحث عن مخرج سريع من الأزمة.وحذر المحلل الأمريكي من أن ترك القرار لـ"غرور" ترامب وحده قد يقود إلى تصعيد خطير يضع العالم "على حافة الهاوية"، لكنه أشار في المقابل إلى أن حرص الرئيس الأمريكي على إرثه السياسي وصورته المستقبلية قد يدفعه إلى اتخاذ قرار بإنهاء المواجهة أو تقليص الانخراط فيها.وتأتي تصريحات باندو في وقت تتزايد فيه التقارير الإعلامية الأمريكية والإسرائيلية حول وجود توترات غير معلنة بين ترامب ونتنياهو بشأن إدارة الحرب مع إيران، رغم التحالف الوثيق الذي جمع الطرفين خلال السنوات الماضية، خصوصا خلال ولاية ترامب الأولى.وبحسب تقارير تداولتها وسائل إعلام أمريكية، فإن ترامب كان يتوقع أن تحقق إسرائيل نتائج عسكرية كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، بما يشمل إضعاف القدرات الإيرانية الاستراتيجية، وربما فتح الطريق أمام تغييرات سياسية داخل إيران.وكان من شأن تحقيق مثل هذا السيناريو أن يمنح ترامب ورقة سياسية قوية داخل الولايات المتحدة، باعتباره إنجازا خارجيا يمكن توظيفه في مواجهة خصومه السياسيين.لكن استمرار المواجهة واتساع نطاقها، إلى جانب ارتفاع المخاطر الإقليمية والاقتصادية، دفعا الإدارة الأمريكية إلى إعادة تقييم حساباتها، وسط مخاوف من الانجرار إلى حرب طويلة تستنزف الموارد الأمريكية وتفرض ضغوطا سياسية على البيت الأبيض.وتشير تقارير إعلامية إلى وجود تباين في الرؤية بين واشنطن وتل أبيب بشأن مستقبل الصراع مع إيران.فبينما أكد ترامب في مناسبات عدة رغبته في تجنب الحروب الطويلة وعدم التورط في نزاعات مفتوحة، مع إبقاء خيار الدبلوماسية قائما، واصل نتنياهو التأكيد على ضرورة استمرار الضغط العسكري حتى تحقيق أهداف الحرب.وترى مصادر سياسية أن الخلاف الأساسي لا يتعلق فقط بالعمليات العسكرية، بل يمتد إلى طبيعة الهدف النهائي من المواجهة، إذ تسعى إسرائيل، وفق هذه التقارير، إلى تغيير موازين القوى الإقليمية بشكل جذري، بينما تركز واشنطن على تحقيق مكاسب استراتيجية دون تحمل تبعات حرب واسعة.وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام أمريكية، من بينها شبكة CNN وموقع Axios، أن ترامب عقد خلال الفترة الماضية سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لبحث الخيارات المتاحة تجاه إيران.وبحسب تلك التقارير، شملت النقاشات سيناريوهات متعددة، تراوحت بين توسيع العمليات العسكرية والحفاظ على قنوات تفاوضية، ما يعكس حالة من التردد داخل الإدارة الأمريكية بين خيار التصعيد وخيار احتواء الأزمة.وفي حين واصل ترامب إعلان دعمه لإسرائيل في تصريحاته العلنية، تحدثت تقارير عن تنامي الخلافات خلف الكواليس بشأن تقييم نتائج الحرب، ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف المعلنة، إضافة إلى انعكاساتها على الوضع الداخلي الأمريكي.ورغم أن العلاقة بين ترامب ونتنياهو لطالما وصفت بأنها من أكثر العلاقات السياسية قربا بين رئيس أمريكي ورئيس وزراء إسرائيلي، فإن تطورات الحرب مع إيران كشفت عن حدود هذا التقارب عندما تتعارض الحسابات العسكرية مع المصالح السياسية الداخلية.ويرى مراقبون أن تصريحات دوغ باندو تعكس قراءة سياسية ترى أن ترامب بات ينظر إلى الحرب من زاوية مختلفة، بعدما تحولت من فرصة لتحقيق إنجاز سريع إلى ملف يحمل مخاطر سياسية وعسكرية متزايدة.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن مسؤولين إسرائيليين يعتقدون أن مقربين من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يبذلون جهوداً خلف الكواليس لمنع عقد لقاء بين نتنياهو وترامب، خشية أن يستغل نتنياهو الاجتماع لدفع ترامب نحو موقف أكثر تشدداً تجاه إيران.وأشارت الصحيفة إلى أن موعد اللقاء لم يحدد بعد، رغم وجود اتصالات لترتيبه، فيما يرغب نتنياهو بزيارة واشنطن الأسبوع المقبل لكنه لا يريد السفر من دون ضمان عقد اجتماع مع ترامب.وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الخلافات بين دائرة فانس ونتنياهو حول ملفات إيران والمفاوضات النووية، إذ يتهم نائب الرئيس الأمريكي جهات إسرائيلية بمحاولة عرقلة أي اتفاق مع طهران وإطالة أمد الحرب. ووفق الصحيفة، يعكس الخلاف انقساما داخل الإدارة الأمريكية بين تيار يدعو إلى تسوية دبلوماسية وتجنب التصعيد، وآخر يؤيد استمرار الضغط على إيران، وسط قلق لدى فريق فانس من تراجع الدعم لإسرائيل بين قطاعات من الناخبين الأمريكيين، خصوصاً الشباب الجمهوريين.المصدر: Going Underground