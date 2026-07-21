عروض التكوين وآفاق التشغيل محور الأيام الإعلامية الوطنية للتوجيه الجامعي بمدينة العلوم يومي 22 و23 جويلية الجاري

تنتظم يومي الأربعاء والخميس 22 و23 جويلية 2026 بمدينة العلوم بتونس الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي، ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالشراكة مع مدينة العلوم، وذلك بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال التعريف بعروض التكوين وآفاقها الأكاديمية والمهنية.ويتضمن برنامج اليوم الأول من هذه التظاهرة تقديم محاضرات حول الشهادات الوطنية في التعليم العالي وأبرز مستجدات عروض التكوين، إلى جانب تقديم نصائح تساعد الطلبة على إنجاز توجيه جامعي ناجح وبناء مسيرة أكاديمية ومهنية واعدة.كما سيتم التعريف بعروض التكوين وآفاق التشغيل في عدد من الاختصاصات، من بينها علوم التصرف، والطاقات المتجددة، والملتيميديا والوسائط المتعددة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبرني، فضلا عن تنظيم زيارة للمعرض المقام بالمناسبة.أما اليوم الثاني فسيخصص لمواصلة التعريف بعروض التكوين في مجالات علوم وتقنيات الصحة، والدراسات التكنولوجية، والدراسات التحضيرية للتكوين الهندسي، والعلوم القانونية، والإعلامية، إلى جانب عرض قصص نجاح لعدد من الكفاءات الجامعية وتقديم إرشادات عملية حول اختيار المسار الجامعي الأنسب.