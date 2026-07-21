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الرابطة الثانية: امين كمون مدربا جديدا لمستقبل سليمان

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a5f79f70c9e13.95363747_einpqkmjgolfh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 21 Juillet 2026 - 14:52 قراءة: 0 د, 38 ث
      
اعلن المستقبل الرياضي بسليمان عن تعيين المدرب امين كمون للاشراف على فريق اكابر كرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وفق ما أورده فريق الوطن القبلي في بلاغ نشره اليوم الثلاثاء.

وكان امين كمون قد اشرف خلال الموسم المنقضي على عدد من الاندية في بطولة الرابطة المحترفة الثانية وهي نادي حمام الانف والملعب القابسي وسبورتينغ بن عروس.

وسينشط مستقبل سليمان، الذي غادر مصاف الرابطة المحترفة الاولى في اعقاب الموسم المنقضي، في المجموعة الاولى من الرابطة المحترفة الثانية الى جانب كل من مستقبل قابس واتحاد تطاوين وسكك الحديد الصفاقسي وسبورتينغ بن عروس ومحيط قرقنة والهلال الشابي وهلال مساكن وبعث بوحجلة وجمعية مقرين ومكارم المهدية وكوكب عقارب والنجم الخلادي والملعب السوسي.
جدير بالتذكير انه لم يتم بعد تحديد موعد سحب بطولة الرابطة الثانية التي ستنطلق يومي 19 و20 سبتمبر المقبل.
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