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المجمع الألماني BHS Tabletop يعتزم إنجاز مشروع صناعي في تونس باستثمار يقارب 40 مليون دينار

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Bookmark article    Publié le Mardi 21 Juillet 2026 - 17:00 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أعلن المجمع الألماني "بي إتش إس تيبل توب" (BHS Tabletop)، المتخصص في صناعة الأواني الخزفية عالية الجودة، عزمه إنجاز مشروع استثماري في تونس بقيمة تناهز 40 مليون دينار، ومن المنتظر أن يوفر في مرحلته الأولى أكثر من 500 موطن شغل جديد.

وجاء الإعلان عن هذا المشروع خلال لقاء جمع وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، اليوم الثلاثاء، بالمدير التنفيذي للمجمع الألماني "ينس بيكر" وعدد من الإطارات العليا بالوزارة.


وقدم المدير التنفيذي للمجمع، خلال اللقاء، عرضا حول نشاط المؤسسة وبرنامجها الاستثماري المزمع إنجازه في تونس، مبرزا مكونات هذا المشروع الذي يندرج في إطار توسع المجمع خارج ألمانيا.


من جانبه، أكد صلاح الزواري استعداد الوزارة وكافة هياكلها لتوفير مختلف أوجه المساندة والمرافقة والتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، بما يضمن إنجاز المشروع في أفضل الظروف ووفق الآجال المبرمجة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يدخل المشروع حيّز الاستغلال خلال سنة 2028.

ويُعدّ مجمع "بي إتش إس تيبل توب آي جي"من أبرز الشركات الألمانية والعالمية المختصة في صناعة الأواني الخزفية عالية الجودة، إذ تأسس سنة 1814 ويبلغ إنتاجه السنوي أكثر من 20 مليون قطعة يتم تسويقها في نحو 140 دولة.


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