توزر: افتتاح الدورة 33 لمصيف الكتاب بكرنفال تنشيطي وورشات للأطفال في فضاءات المكتبة الجهوية

أعطت المكتبة الجهوية ابن الشباط بتوزر اليوم الثلاثاء إشارة انطلاق برنامج المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 من خلال كرنفال تنشيطي وسط شوارع مدينة توزر وصولا إلى المكتبة الجهوية لتنطلق مجموعة من الورشات الموجهة للأطفال.وبانطلاق الاحتفال الجهوي لمصيف الكتاب بالمكتبة الجهوية تشرع كافة المكتبات العمومية في الجهة في تنظيم سلسلة أنشطة متنوعة سواء داخل فضاء المكتبات أو خارجها للترغيب في المطالعة وتقريب الكتاب من كافة الفئات والأعمار بحسب نبيلة العمراني مديرة المكتبة الجهوية.وتقام مختلف هذه الأنشطة تحت إشراف إدارة المطالعة العمومية والإدارة العامة للكتاب بوزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر عبر أنشطة ثقافية وترفيهية وتكوينية بغاية تقريب الكتاب من المواطن لتكون المكتبة خير ملاذ خلال الصيف وتتحول المطالعة إلى سلوك حياتي بحسب المتحدثة نفسها.وتتواصل فقرات المصيف في المكتبة الجهوية إلى غاية يوم 28 جويلية الجاري في حين تتواصل فقرات المهرجان الوطني ببقية المكتبات العمومية حتى يوم 15 أوت. ويضم برنامج المكتبة الجهوية يوم 22 جويلية حصة توعوية مع الهلال الأحمر التونسي موجهة للأطفال تخصص للتحسيس بالمحافظة على الطبيعة ونشر ثقافة العمل التطوعي داخل المجتمع تحت شعار "رحلة إلى المجموعة الشمسية من أجل حماية كوكب الأرض".ويخصص نشاط 23 جويلية للترغيب في المطالعة تحت شعار "التوعية بالاستعمال الآمن للإنترنت والسلامة الرقمية" وتقدم المكتبة يوم 24 جويلية عرضا مسرحيا بعنوان "بطل الحلوى الخارق" مع نزار القمري بالإضافة إلى ورشة حكواتي المستقبل بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الكتب والمطالعة.ويكون رواد التظاهرة على موعد يوم 25 جويلية مع عرض تنشيطي وفقرات متنوعة في إطار الاحتفال بعيد الجمهورية، وتنظم يوم 27 من الشهر ذاته ورشة في الرسكلة وتثمين النفايات باستعمال أغطية القوارير البلاستيكية وورشة في الخط العربي لتختتم أنشطة المكتبة الجهوية بورشة في التدريب على القيادة والعمل الجماعي.ص م