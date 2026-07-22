رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم يشيد بالنتائج المحققة من قبل المنتخبات الإفريقية في مونديال 2026

تأهلت تسعة منتخبات من أصل عشرة منتخبات إفريقية شاركت في نهائيات كأس العالم 2026 إلى الأدوار الإقصائية محققة نسبة تأهل قياسية بلغت 90 بالمائة وهو ما أشاد به اليوم الأربعاء رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) باتريس موتسيبي.ومثلت إفريقيا 20.8 بالمائة من إجمالي المنتخبات المشاركة في البطولة لكنها شكلت 28.1 بالمائة من المنتخبات المتأهلة إلى الدور السادس عشر لتحتل بذلك المركز الثاني عالميا بعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي نجح 40 بالمائة من ممثليه في تجاوز الدور الأول.وقال باتريس موتسيبي خلال ندوة صحفية اليوم في جوهانسبورغ: "حققت المنتخبات الإفريقية تقدما كبيرا وسجلت نجاحات بارزة خلال كأس العالم 2026. وأنا فخور للغاية بما قدمته".وأشار رئيس الكاف إلى أن 40 بالمائة من المنتخبات الإفريقية بلغت الدور الثاني في نسخة 2022 مقابل عدم تأهل أي منتخب في نسخة 2018 فيما بلغت النسبة أيضا 40 بالمائة في نسخة 2014.وأضاف: "لقد حددنا كذلك مجالات واضحة تحتاج إلى تحسين" معلنا عن تنظيم مؤتمر قريب يضم مدربي المنتخبات والأجهزة الفنية ولاعبين دوليين سابقين وخبراء لتحليل أداء المنتخبات الإفريقية في مونديال 2026 ووضع توصيات استعدادا لنسخة 2030.ومثلت عشرة بلدان القارة الإفريقية في أول نسخة من كأس العالم تضم 48 منتخبا.وفي الوقت نفسه تعتزم "الكاف" تعزيز استثماراتها في تكوين الفئات الشابة وكرة القدم للهواة والبطولات الاحترافية والمنتخبات الوطنية التابعة لاتحاداتها الأعضاء الـ54 كما تخطط لزيادة تمويل برامج تأهيل الأطر الفنية وتنظيم دورات تدريبية متقدمة في المناطق الست للقارة.وأكد باتريس موتسيبي أيضا أهمية بطولة إفريقيا المدرسية لكرة القدم باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية تنمية الشباب مشددا على ضرورة تعزيز الشراكات بين الاتحادات الوطنية والحكومات والقطاع الخاص من أجل تحديث البنية التحتية الرياضية.وقال: "من الضروري أن تمتلك كل واحدة من دولنا الأربع والخمسين ملعبا واحدا على الأقل يستوفي بالكامل معايير الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".واختتم رئيس الكاف تصريحاته قائلا: "يبقى إيماننا راسخا بأن إحدى الدول الإفريقية ستتوج يوما ما بلقب بطل العالم."