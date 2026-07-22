الحماية المدنية: ثلاثة حرائق غابات لاتزال متواصلة من مجموع 90 حريقا ..ولم يقع تسجيل خسائر بشرية

قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري، إنّ عدد حرائق الغابات التي تمّ تسجيلها في تونس في الفترة الممتدة من 11 الى 22 جويلية الجاري، بلغ 90 حريقا، موضّحا أنّه تمّ إخماد 77 حريقا بصفة نهائية، في حين لا تزال 10 حرائق في طور التبريد و3 حرائق متواصلة بكلّ من جبل تكرونة بعتمدية ساقية سيدي يوسف (ولاية الكاف) وكاب نيقرو بمعتمدية نفزة (ولاية باجة) ومنطقتي رفراف بمعتمدية رأس الجبل (ولاية بنزرت) وسيدي علي المكي بمعتمدية غار الملح (ولاية بنزرت)وأكّد المشري، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الأربعاء بمقرّ الديوان الوطني للحماية المدنية بالعاصمة، أنّه لم يقع تسجيل خسائر بشرية في جميع الحرائق التي اندلع أغلبها بسبب موجة الحر القياسية التي تمرّ بها تونس، متابعا أنّه تمّ تسجيل 101 حريق بالغابات منذ يوم 1 جوان والى غاية 22 جويلية الجاري، أتت على مساحة 1787.7 هكتارا، مقابل تسجيل 62 تدخلا لاطفاء حرائق غابات سنة 2025 أتت على مساحة 300 هكتار.وأفاد بأنّ تدخلات وحدات الحماية المدنية خلال ال 72 ساعة الفارطة، تمثّلت في 2700 تدخل على كامل تراب الجمهورية، بمعدل 4 تدخلات كل 5 دقائق، مضيفا أنّ عدد الحرائق التي تمّ تسجيلها بصفة عامة في الأيام الثلاثة الأخيرة بلغت 900 حريق بمعدّل حريق كل 5 دقائق.وفي خصوص الحرائق المتواصلة، صرح المشري بأنّه تمّت السيطرة بنسبة 80 بالمائة على حريق جبل الناظور وغار الملح ورفراف بولاية بنزرت، الذي اندلع أمس الثلاثاء، وتمّ الدخول بنسبة كبيرة في مرحلة التبريد، مشيرا الى وجود 11 شاحنة إطفاء حماية مدنية على عين المكان و 4 شاحنات اطفاء غابات وشاحنة تزويد تابعة للأمن الوطني وطائرة اطفاء عسكرية.وأكد بخصوص الخسائر المسجلة، أنّ الأولوية كانت لحماية التجمعات السكانية والأرواح البشرية والممتلكات، حيث تمّ اسعاف 3 مواطنين تعرّضوا إلى صعوبة في التنفس ونقلهم الى المستشفى، وإجلاء 8 نساء و6 رضع ثم إعادتهم إلى منازلهم بعد زوال الخطر، إضافة إلى تسجيل حريق بأربعة مطاعم في منطقة "البونتة" السياحية (معتمدية غار الملح بولاية بنزرت) التي يصعب الوصول اليها نظرا لخصوصياتها الجغرافية (منطقة ساحلية جبلية).كما أعلن عن السيطرة على حريق جبل غرقالية وكاب نيقرو (معتمدية نفزة من ولاية باجة)، الذي كان قد اندلع أول أمس الإثنين (20 جويلية الجاري)، بنسبة تقدر بحوالي 50 بالمائة، رغم أنّ المنطقة وعرة، مؤكدا أن خطة الحماية المدنية تعتمد على حماية المواطنين والتجمعات السكانية، حيث تم استخدام 6 شاحنات اطفاء حماية مدنية و5 شاحنات اطفاء غابات وشاحنة تزويد تابعة للأمن الوطني وآلة ماسحة وطائرة إطفاء لاخماد النيران.وبخصوص حريق جبل تكرونة بمعتمدية ساقية سيدي يوسف (ولاية الكاف)، الذي اندلع أول أمس الإثنين، أوضح المشري، انّه تم استخدام 8 شاحنات اطفاء حماية مدنية و4 شاحنات اطفاء غابات وآلة كاسحة وطائرة إطفاء لاخماده، وتأمين 4 تجمعات سكنية مع اجلاء عائلة متكونة من شخصين.وكشف أن هذا الحريق قد تسربت ألسنته الى مخزنين اثنين، الأول به 400 بالة تبن و100 كيس قمح والثاني به كمية من اللوح، موضّحا أنّ الحريق متفرع الى جيبين ناريين، حيث تمت الاستعانة لاطفاء الجيب الاول بالآلة الكاسحة لفتح المسالك ووصول شاحنات الاطفاء إليه، في حين اقتصر اخماد الجيب الثاني على طائرة الاطفاء لصعوبة التضاريس.وأفاد من جهة أخرى، بأنّه تمّ إخماد حريق جبل وادي بربر (معتمدية فرنانة من لاية جندوبة) الذي اندلع أمس الثلاثاء، بصفة نهائية، وأنّه حاليا في مرحلة التبريد والمراقبة.وأكد المشري، أنّ الحماية المدنية اتخذت جملة من الإجراءات قبل انطلاق موسم الصيف تحسّبا للحرائق، من خلال تدعيم الإمكانيات البشرية واعتماد نظام عمل يسمح بمضاعفة الموارد البشرية عبر الاستعانة بالضباط والأعوان الإداريين لمعاضدة مجهودات الوحدات الميدانية، وتدعيم الاحتياطي المركزي ب 10 شاحنات اطفاء من ولايات الجنوب غير المعنية بحرائق الغابات، وتركيزها بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية بجبل جلود.كما توجّه بجملة من التوصيات إلى المواطنين، لمواجهة موجة الحرارة الاستثنائية التي تشهدها البلاد، أبرزها شرب الماء بانتظام وتجنّب الشمس المباشرة وضرورة ارتداء ملابس مناسبة وتبريد الجسم ومضاعفة العناية بكبار السن والرضع وعدم ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل السيارات.