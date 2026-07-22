جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا تصدر الكتاب الأبيض "تونس الذكية" وتقترح خارطة طريق للذكاء الاصطناعي في أفق 2030

تدخلات ذات أولوية



طموحات 2030



أصدرت، اليوم الأربعاء،بعنوان، متضمناتهدف إلى تمكين تونس من أن تصبحعلى المستويينبحلول سنةويعد الكتاب ثمرة مساهمة نخبة منداخل البلاد وخارجها، الذين اجتمعوا في إطارالمنعقد يومبالعاصمة.ويعكس التقرير طموحا يتمثل في جعلاقتصادًا قادرا علىيخدم المواطن، ويعزز، ويساهم في تحقيقوترتكز الوثيقة علىتهدف إلى تسريع اعتمادفي مختلف القطاعات.وأشار التقرير إلى أن نسبة اعتمادفي تونس بلغتموفى سنة، وفق تقرير، وهي نسبة تبقى دون الإمكانات التي توفرهاوأضاف أن استخدامداخللا يزال محدودا، في حين تكاد، التي تمثل نحومن النسيج الاقتصادي، تكون غائبة عن هذا المجال بسبب نقص الحلول الجاهزة، وصعوبات التمويل، وضعف المرافقة والدعم.كما أبرز الكتاب أن محدودية، التي تضم حوالي، تفرض الجمع بين تعزيز الاعتماد المحلي والتوجه نحو، إلى جانب وجودفيالمتعلقة بالذكاء الاصطناعي.حدد التقريرضرورية لإطلاق مسار التحول، من بينها تعزيزالخاصة بالحوسبة والطاقة تدريجيا، وإبرام، واعتماد آليات لتقاسم، واستكمالبما يتماشى معكما اقترح إسناد قيادة هذه الاستراتيجية إلىوفي الجانب الاقتصادي، دعا التقرير إلى إزالة القيود المتعلقةبالنسبة إلى، واعتماد سياسة طموحة لإدارةتستهدففي مجالبحلول سنة، بدعم منوتسعىإلى إدراجضمن أفضلفي، بعدما احتلت المرتبةسنة، إضافة إلى جعلهافي مجال إعداد وتنميةوترى الجمعية أنيمثل نقطة قوة حقيقية، إلا أن الحفاظ عليه يتطلبتضمن استبقاء الكفاءات داخل البلاد والحد منيشار إلى أنتأسست سنة، وهي جمعية مستقلة وغير ربحية وغير سياسية، تضم أكثر منحول العالم، ولها أربعة فروع في، وتعمل على تعزيزبين تونس ومختلف دول العالم.