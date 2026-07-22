JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:04 Tunis

النادي الصفاقسي يتعاقد مع مؤمن الرحماني لمدة موسمين

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a6101a0bdd3e3.29368973_kjgpfheoliqnm.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 18:44 قراءة: 0 د, 18 ث
      
اعلن النادي الصفاقسي اليوم الاربعاء عن تعاقده مع مؤمن الرحماني لمدة موسمين  ليُعزّز صفوف الفريق خلال الاستحقاقات القادمة.
وكان المهاجم البالغ من العمر 27 سنة لعب في الترجي الجرجيسي منذ اوت  2024 الى غاية 30 جوان 2026.
ويجري نادي عاصمة الجنوب بداية من اليوم الاربعاء تربصا مغلقا بمدينة سوسة يتواصل الى غاية 30 جويلية الجاري تحت اشراف المدرب نبيل الكوكي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333327

babnet

كل الأخبار...

19:04 - الشباب التونسي شريك أساسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمشاركة في العمل المناخي في أفق 2035
19:04 - مستقبل المرسى: اتفاق رسمي لانتداب ثنائي الترجي الرياضي قصي معشة وريان الحمروني (نائب الرئيس)
18:49 - جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا تصدر الكتاب الأبيض "تونس الذكية" وتقترح خارطة طريق للذكاء الاصطناعي في أفق 2030
18:44 - النادي الصفاقسي يتعاقد مع مؤمن الرحماني لمدة موسمين
18:38 - نابل: المطالبة بتدخل عاجل لايجاد حلول لتواصل انقطاع الكهرباء والماء لساعات طويلة
18:33 - الحماية المدنية: ثلاثة حرائق غابات لاتزال متواصلة من مجموع 90 حريقا ..ولم يقع تسجيل خسائر بشرية
18:22 - لجنة التربية والرياضة تواصل النظر في مقترح قانون يتعلق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها
18:10 - النادي الصفاقسي يتعاقد مع مؤمن الرحماني لمدة موسمين
17:55 - طقس الليلة: سحب كثيفة بالمرتفعات الغربية و 42 درجة حرارة بالجنوب الغربي
17:45 - عصر الذكاء الاصطناعي: هل انتهى زمن التسامح مع عدم الكفاءة؟
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 جويلية 2026 | 7 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:19
19:36
16:16
12:33
05:17
03:32
الرطــوبة:
% 31
Babnet
Babnet43°
35° Babnet
الــرياح:
2.36 كم/س
Babnet
Babnet32°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
43°-32
42°-30
39°-28
40°-26
44°-28
  • Avoirs en devises 23052,0
  • (22/07)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37300 DT
  • (22/07)
  • 1 $ = 2,95294 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/07)     651,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/07)   29348 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio