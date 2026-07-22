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نابل: المطالبة بتدخل عاجل لايجاد حلول لتواصل انقطاع الكهرباء والماء لساعات طويلة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 18:38 قراءة: 1 د, 6 ث
      
شهدت مناطق مختلفة من ولاية نابل خلال ليلة البارحة واليوم الأربعاء، احتجاجات مواطنين على خلفية انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لساعات طويلة.

ونفذ متساكنو قرية غرمان التابعة لمعتمدية الهوارية، اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية على مستوى الطريق الجهوية عدد 26 عبروا من خلالها عن استيائهم الشديد من الانقطاع المتواصل للماء منذ أكثر من ثلاثة أيام وما سببه ذلك من معاناة كبيرة في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة


وقال الناشط بالمجتمع المدني رامي الطرابلسي، في تصريح لصحفية /وات/ إن المواطنين يعيشون على أمل تدخل عاجل من السلطات المركزية لإيجاد حلول جذرية لهذا الإشكال الذي لم يعد يقتصر على قرية غرمان فقط بل طال عديد المناطق بمعتمدية الهوارية ضمانا لحق المواطنين في التزود المنتظم بالماء الصالح للشراب
وتابع ان الوضع في معتمدية الهوارية أصبح حرجا خاصة وأن المنطقة تعيش على وقع انقطاعات متكررة للكهرباء والماء التي تمتد لأيام متواصلة، مشيرا الى معاناة الفلاحين بعد تعطل آبار الري التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

وبين ان منطقة النشع التابعة لمعتمدية الهوارية شهدت أمس الثلاثاء احتجاجات وغلق الطريق الرابطة بين الهوارية وتونس العاصمة للتنديد بالانقطاع المتواصل للماء الصالح للشرب والمطالبة بالتدخل .
وقد شهدت الطريق الرابطة بين نابل والحمامات ظهر اليوم وقفة احتجاجية نفذها متساكنو منطقة الخروبة للتعبير عن استيائهم من تواصل انقطاع الكهرباء والماء الصالح للشرب لساعات طويلة على غرار ما طالب به متساكنو معتمديتي نابل وقربة ليلة البارحة خلال وقفات احتجاجية مماثلة.
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