JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:04 Tunis

الشباب التونسي شريك أساسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمشاركة في العمل المناخي في أفق 2035

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a61040dcaf515.36592889_pgonmilfekjhq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 19:04 قراءة: 2 د, 17 ث
      
أكد وزير البيئة، حبيب عبيد، أن الشباب التونسي يمثل اليوم قوّة اقتراح ومحركا للابتكار وشريكا أساسيا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمشاركة الشباب في العمل المناخي والبيئي في أفق سنة 2035.

وابرز عبيد، خلال الندوة الختامية لتقديم الاستراتيجية الوطنية لمشاركة الشباب في العمل المناخي والبيئي، الملتئمة الأربعاء بتونس، أن إعداد هذه الاستراتيجية اعتمد مقاربة تشاركية أتاحت للشباب الإسهام بصفة مهيكلة في تحديد الأولويات الوطنية في مجال المناخ.


وقال الوزير إن هذه الاستراتيجية أُعدت بالشراكة بين وزارتي البيئة والشباب والرياضة، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، لتكون خارطة طريق وطنية تهدف إلى دعم مشاركة الشباب في العمل المناخي، وذلك في انسجام مع مبادئ "العمل من أجل التمكين المناخي" المنبثقة عن اتفاق باريس وقرارات الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.


وأضاف أن تونس تطمح إلى أن يكون كل شاب تونسي فاعلا في إحداث التغيير وقادرا على ابتكار حلول تتلاءم مع التحديات المناخية وشريكا محوريا في تنفيذ السياسة المناخية الوطنية.

من جانبه، شدّد وزير الشباب والرياضة، الصادق المورالي، على أن إعداد الاستراتيجية الوطنية لمشاركة الشباب في العمل المناخي الشامل يترجم قناعة الدولة بأن الشباب ليس مجرد فئة مستهدفة بالسياسات العمومية بقدر ما هو شريك فاعل في صياغتها وتنفيذها وتقييمها.

واعتبر أن التغير المناخي أصبح من أبرز التحديات التي يواجهها العالم، وتحول إلى رهان تنموي واقتصادي واجتماعي يؤثر في الحاضر ومستقبل الأجيال القادمة ولم يعد يقتصر على كونه قضية بيئية، مؤكدا أن تمكين الشباب من الإسهام في مواجهة هذه التحديات يمثل استثمارا حقيقيا في مستقبل تونس.

وأشار المورالي إلى أن هذه الاستراتيجية تندرج ضمن أولويات الدولة، لاسيما الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035 ومخطط التنمية 2026-2030، فضلا عن التزامات تونس في إطار المساهمات المحددة وطنيا، وذلك من أجل دعم دور الشباب كفاعل رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة والانتقال نحو اقتصاد أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.

وأفادت المديرة بوحدة التصرف حسب الأهداف المعنية بالتغيرات المناخية بوزارة البيئة عفاف عياد، في السياق ذاته، أن المؤتمر مثّل مناسبة للإعلان عن إطلاق مسار إرساء نقاط الاتصال الوطنية للشباب المعنيين بالمناخ، وذلك في إطار مبادرة مشتركة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضحت أن نقاط الاتصال الوطنية للشباب ستتولى أدوارا رئيسية في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة تطبيقها وتنسيق مشاركة الشباب ومواكبة إعداد السياسات المناخية على المستويين المحلي والوطني، على غرار إعداد خطة العمل وخطة الاستثمار الخاصة بالمساهمة المحددة وطنيا 3.0.

وأردفت أنه سيتم، قريبا، فتح باب الترشح لتكوين نواة تشغيلية لنقاط الاتصال الجهوية للشباب، تضم 10 شبان وشابات بمعدل شابين عن كل إقليم، بهدف إرساء ترابط بين المستويين الجهوي والمحلي وتدعيم التنسيق الترابي والمتابعة والتخطيط والتشاور بشأن السياسات المناخية الوطنية تحت إشراف وزارة البيئة.

كما ذكرت أنه تم في مرحلة أولى تكوين نواة تضم 45 شابا وشابة منخرطين في العمل المناخي، للمساهمة في مرافقة إعداد الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالمناخ، ومن بينها المساهمات المحددة وطنيا في نسختها الثالثة التي تم الانتهاء من إعدادها وإحالتها إلى أمانة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333329

babnet

كل الأخبار...

19:04 - الشباب التونسي شريك أساسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمشاركة في العمل المناخي في أفق 2035
19:04 - مستقبل المرسى: اتفاق رسمي لانتداب ثنائي الترجي الرياضي قصي معشة وريان الحمروني (نائب الرئيس)
18:49 - جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا تصدر الكتاب الأبيض "تونس الذكية" وتقترح خارطة طريق للذكاء الاصطناعي في أفق 2030
18:44 - النادي الصفاقسي يتعاقد مع مؤمن الرحماني لمدة موسمين
18:38 - نابل: المطالبة بتدخل عاجل لايجاد حلول لتواصل انقطاع الكهرباء والماء لساعات طويلة
18:33 - الحماية المدنية: ثلاثة حرائق غابات لاتزال متواصلة من مجموع 90 حريقا ..ولم يقع تسجيل خسائر بشرية
18:22 - لجنة التربية والرياضة تواصل النظر في مقترح قانون يتعلق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها
18:10 - النادي الصفاقسي يتعاقد مع مؤمن الرحماني لمدة موسمين
17:55 - طقس الليلة: سحب كثيفة بالمرتفعات الغربية و 42 درجة حرارة بالجنوب الغربي
17:45 - عصر الذكاء الاصطناعي: هل انتهى زمن التسامح مع عدم الكفاءة؟
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 جويلية 2026 | 7 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:19
19:36
16:16
12:33
05:17
03:32
الرطــوبة:
% 31
Babnet
Babnet43°
35° Babnet
الــرياح:
2.36 كم/س
Babnet
Babnet32°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
43°-32
42°-30
39°-28
40°-26
44°-28
  • Avoirs en devises 23052,0
  • (22/07)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37300 DT
  • (22/07)
  • 1 $ = 2,95294 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/07)     651,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/07)   29348 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio