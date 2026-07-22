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مستقبل المرسى: اتفاق رسمي لانتداب ثنائي الترجي الرياضي قصي معشة وريان الحمروني (نائب الرئيس)

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Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 19:04 قراءة: 0 د, 59 ث
      
أكد نائب رئيس المستقبل الرياضي بالمرسى صبري العياري التوصل الى اتفاق رسمي مع الترجي الرياضي التونسي يقضي بانتقال المهاجمين قصي معشة وريان الحمروني إلى فريق الصفصاف في صفقة انتقال نهائي، مقابل التفريط في الشاب آدم اليعقوبي (17 سنة) نهائيا لفريق باب سويقة.

وأضاف العياري أن معشة والحمروني سيعززان الرصيد البشري للفريق بعد استكمال إجراءات التعاقد خلال الساعات القادمة، قبل الالتحاق بالتمارين والدخول في التربص الذي سيجريه أبناء المدرب عماد بن يونس بمدينة حمام بورقيبة من 24 الى 30 جويلية الجاري، والذي ستتخلله مباراة ودية ضد نادي الحزم السعودي بتاريخ 25 من الشهر ذاته.

وسيكون فريق الضاحية الشمالية للعاصمة على موعد مع ثلاثة اختبارات ودية إثر اختتام تربص حمام بورقيبة، يستهلها بالتباري مع الملعب التونسي أو النادي الإفريقي يوم 4 أوت، ثم يلتقي الترجي الرياضي يوم 8 أوت، على أن يواجه شبيبة العمران يوم 15 من الشهر ذاته.
وأوضح العياري انه لم يتم بعد غلق باب الانتدابات خلال هذا الميركاتو الصيفي الذي شهد إلى حد الآن انضمام لاعب الوسط الكوني خلفة والمدافع عامر العمراني ومتوسط الميدان الدفاعي الايفواري ليهي أورييل ديباما والحارسين حمزة بن شريفية ومحمد أمين بن بريك والمدافعين فارس المسكيني واسامة البحري ومحمد أمين كشيش ونضال بن حاج عمر ومتوسط الميدان الهجومي هارون العياري.
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