السيجومي: الإطاحة بـ "بنبوكشة" ومرافقه المتورطيْن في ترويع تجار ورواد "سوق ليبيا"

في ضربة أمنية موجعة للشبكات الإجرامية، تمكنت إطارات وأعوان منطقة الأمن الوطني بالسيجومي أول أمس من إلقاء القبض على عنصرين خطيرين متورطين في ترويع التجار وزوار "سوق ليبيا" بالمنطقة.وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة لتفكيك عصابات الأحياء والتصدي للجريمة المنظمة، حيث تبين أن المتهم الأول المكنى بـ "بنبوكشة" صادر في شأنه 17 منشور تفتيش، في حين يتعلق بالمتهم الثاني 7 مناشير تفتيش لدى مراجع قضائية وأمنية مختلفة.وتتعلق التهم الموجهة للمظنون فيهما بتكوين وفاق إجرامي بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والسلّب باستعمال القوة والسرقة بالنشل وترويج المواد المخدرة في الأوساط الشبابية .كما أسفرت عملية المداهمة واليقظة الأمنية عن ضبط وحجز مجموعة من الأسلحة البيضاء مختلفة الأشكال والأحجام، والتي كان يستخدمها المتهمان لترهيب ضحاياهما وشلّ حركتهم أثناء تنفيذ عملياتهما الإجرامية.وقد تم التنسيق المباشر مع النيابة العمومية، التي أذنت بالاحتفاظ بالمتهمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المستوجبة في شأنهما، تمهيداً لإحالتهما على أنظار القضاء .