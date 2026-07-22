وزير الإقتصاد يلتقي بالمدير الإقليمي لمنطقة جنوب و شرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و المدير الجديد لمكتب البنك بتونس.

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الإربعاء 22 جويلية 2026 ب Mark Devis المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية(BERD) مرفوقا ب George Akhalkatsi المدير الجديد لمكتب البنك بتونس.وكانت المقابلة التي حضرتها Nodira Mansurova مديرة مكتب تونس المنتهية مهامها ، مناسبة تم خلالهااستعراض مختلف أوجه التعاون الجاري وآفاق مزيد توطيده خاصة في المجالات ذات الأولوية التي تم ضبطها في اطار المخطط التنموي للفترة 2026-2030 من ذلك مجال المياه والطاقة والبنية الأساسية والنقل ودعم القطاع الخاص.كما تعرض الجانبان الى اهمية المتابعة الدورية لمحفظة االمشاريع بما يحسن نسق السحوبات و يعزز النجاعة في تنفيذ المشاريع التي يساهم البنك في تمويلها.واعرب سمير عبد الحفيظ للسيد George Akhalkatsi عن تمنياته له بالنجاح في مهامه الجديدة على رأس مكتب البنك بتونس و عن استعداد الوزارة لمزيد توثيق التعاون والتنسيق بما يعزز الشراكة القائمة بين الجانبين ، منوها بما قدمته Nodira Mansurova من جهود قيمة لتمتين علاقات التعاون في إطار من الإحترام والثقة المتبادلتين.