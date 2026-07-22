باجة: تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل الماطرية بتبرسق وجبل خرقالية بنفزة المشتعل منذ قرابة 72 ساعة

تتواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل خرقالية بمنطقة كاب النيقرو بنفزة من ولاية باجة، المشتعل منذ قرابة 72 ساعة، وايضا مساعي السيطرة على حريق جبل الماطرية بدقة من معتمدية تبرسق.وبيّن مصدر محلي لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، ان النيران أتت على مساحة هامة من الأشجار والنباتات الغابية بجبل خرقالية اعتبارا لكثافة الغطاء النباتي بالمنطقة، وانه لم يتم بعد حصر الخسائر التي خلفها الحريق المشتغل منذ يوم 20 جويلية كما لم يتم بعد تحديد أسبابه.وافاد نفس المصدر صحفية "وات" ان الجهود متواصلة أيضا للسيطرة على حريق نشب منذ يوم امس الثلاثاء بجبل الماطرية بدقة من معتمدية تبرسق مرجحا ان تتم السيطرة عليه في الساعات القادمة اعتبارا الى ان الغطاء الغابي اقل كثافة من الغطاء الغابي بجبل خرقالية.