ولاية سوسة: جلسة عمل لمتابعة المشاريع الجهوية بخصوص تسوية الوضعيات العقارية

في إطارمتابعة المشاريع العمومية الكبرى والاستراتيجية المبرمجة ضمن المخطط التنموي 2026-2030، و العمل على تذليل الإشكاليات العقارية التي تعترض إنجازها، انعقدت بولاية سوسة جلسة عمل خُصصت لمتابعة ملفات التسوية العقارية للمشاريع الجهويةواستعرضت الجلسة مدى تقدم إجراءات تحرير الحوزة العقارية الخاصة بعدد من المشاريع الكبرى بالجهة، ومن أبرزها مشروع المنطقة المينائية بالنفيضة، حيث تم التحوز بالعقارات المنتزعة والمرسمة بالملك العمومي البحري لفائدة شركة ميناء النفيضةكما تم استكمال مرحلة قبول الاعتراضات بالنسبة للعقارات الراجعة للخواص وانتهاء الآجال القانونية للإشهار، والمصادقة على التقرير الختامي لأعمال اللجنة بتاريخ 25 جوان 2026 بخصوص العقارات التابعة لملك الدولة الخاص التي سبق إسنادها لخواصوتعهدت اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بالملفات المتعلقة بالعقارات الخاضعة للنظام الغابي،الى جانب تطبيق الأمثلة المحينة بالنسبة للعقارات المتمثلة في السبخة، في انتظار استكمال إجراءات التخصيص من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريةونظرت الجلسة ايضا، في مشروع منطقة الخدمات اللوجستية في علاقة بتسلم اللجنة تقرير الاختبار المحين المتعلق بالعقارات الخاصة، مع إعادة النظر في الملف خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 14 ماي 2026 ،بالاضافة الى مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 2،وانتهاء الآجال القانونية للإشهار، في انتظارالتقريرالختاميودعت البلديات المعنية في الغرض، إلى استصدار وتنفيذ قرارات إزالة مختلف أشكال الاعتداءات و المخالفات المقامة على الملك العمومي للطرقاتكما تم التداول خلال الجلسة حول مشروع مدرسة بئر الحلو،حيث تمت المصادقة على التقرير الختامي لأعمال اللجنة بتاريخ 25 جوان 2026، بما يمهد لاستكمال بقية الإجراءات ،الى جانب مشروع إنجازقناة تعبئة سد القلعة الكبرىكما تم التداول في مختلف الإشكاليات القانونية و الإجرائية والعقارية التي مازالت تعترض إنجاز بعض المشاريع، و الاستماع إلى تدخلات مختلف الأطراف، مع إقتراح جملة من الحلول العملية الكفيلة بالتسريع في استكمال إجراءات التسوية العقارية ودفع نسق إنجاز المشاريعوأكد والي سوسة ، سفيان التنفوري أن المشاريع العمومية الكبرى تحظى بمتابعة متواصلة من قبل مختلف السلط المركزية والجهوية، نظراً لدورها في دفع الاستثمار، وخلق مواطن الشغل، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والعادلة، مشيراً إلى أن بعض هذه المشاريع تعرف صعوبات مرتبطة بتوفير الرصيد العقاري، بما يستوجب مزيد التنسيق بين جميع المتدخلين لتجاوزها في أسرع الآجالكما ثمّن المجهودات التي تبذلها لجنة الاستقصاء و المصالحة بولاية سوسة في دراسة الملفات العقارية، مبرزاً ما تحقق من تقدم في معالجة عدد من الوضعيات المتعلقة بالمشاريع العمومية ذات الأولوية