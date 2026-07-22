ممثلو أطباء القطاع الخاص والصيادلة: أزمة العلاقات التعاقدية مع الكنام سببها الأساسي ضعف الحوكمة وسوء التصرف وليس الصعوبات المالية

عقدت، بـأمس الثلاثاء، جلسة استماع إلى ممثّلين عن كلّ منبخصوص الأزمة التي تمر بها العلاقات التعاقدية بينومسديي الخدمات الصحية.واعتبر مختلف المتدخلين من ممثليأنلا يشكو منوأن السبب الأساسي للأزمة التي تمر بها العلاقات التعاقدية بينه وبين مسديي الخدمات الصحية يكمن فيوبيّن ممثّلوفي مداخلتهم أنّ الأزمة المتعلقة بمنظومةليست جديدة لكنها تتفاقم يوما بعد يوم بفعل تراكم مستحقات أطباء القطاع الخاص لدىوالتي بلغت حوالي، وفق بلاغ صادر الاربعاء عن البرلمان.وأضافوا أن أغلب الأطباء لم يتحصلوا على مستحقاتهم منذ حواليفي خرق واضح لمضمون الاتفاقية الرابطة بين الطرفين ولعدد من محاضر الجلسات التي تم إمضاؤها معكسلطة إشراف والتي تضمنت التزامات واضحة وآجالا محددة للخلاص لم يقع احترامها، مشدّدين على أن هذا الأمر قد سبّبلأطباء القطاع الخاص لاسيما أطباء الصف الأول كما كان له تأثير سلبي على علاقة الطبيب بالمريض.وأكدوا تمسّكبالحفاظ علىواستعدادهم للتحاور وإبرام اتفاقية جديدة تحترم حقوق كل المتدخلين باعتبارها مكسبا وطنيا وركيزة استراتيجية للنظام الصحي في تونس.كما طالب ممثّلوبالترفيع في حصةبدينارين () تخصص كليا لمناب الطبيب وذلك تفعيلا لمحضر الاتفاق مع سلطة الإشراف وإيجاد الصيغ الكفيلة بتطبيقه باعتبار أهمية قطاعوحفاظا على أداء الأطباء لدورهم في أحسن الظروف.وفي علاقة بتأخير خلاص مستحقات، أوضح ممثلوأن مدة التأخير ستبلغ، مع موفى شهر جويلية،، بما سيؤدي إلى تجاوز قيمة المستحقات المتخلدة لدى الصندوق، بمعدلعن كل يوم تأخير.وبيّنوا أن هذا الوضع من شأنه أن يتسبب فيلعدد كبير من الصيدليات، حيث أصبحت بعضها عاجزة عن خلاص مستحقات موزعي الأدوية ومختلف الأعباء الجبائية والاجتماعية.كما أفادوا بأن حوالي، من بين نحومتعاقدة، قد توقفت عن العمل بنظام، وأن العدد مرشح للارتفاع في حال عدم إيجاد حل عاجل، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا للحق الدستوري في الصحة ولقدرة المواطن على الحصول على الدواء.وأوضحوا أن التأخير المتواصل في عدم دفع مستحقات الصيادلة يؤدي إلى عجزها عن خلاص مزودي الأدوية بالجملة وتجاوز قدراتها المالية على مواصلة أعمالها خاصة بعد الترفيع في حجم الأداءات المالية المفروضة عليها ورفض العديد من المؤسسات البنكية التعامل معها بضمان الوصولات المثبتة لديونها تجاه، كما أنّ تأخير الصيدليات الخاصة عن الوفاء بديونها بسبب عدم حصولها على مستحقاتها من الصندوق تجعلها تتحمّل مصاريفالتي أصبحت ترهق كاهلها وتؤثر سلبيا على توازناتها المالية.كما عبّروا، من جهة أخرى، عن بالغ قلقهم تجاهفيبسبب عدم خلاص مزودي الأدوية، داعين إلى إيجاد الحلول الملائمة لذلك في أقرب وقت ممكن.وخلال النقاش ثمن النواب التفاعل الإيجابي من طرف ممثليوسعيهم نحو إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الأزمة التعاقدية مع، مشددين على ضرورة تكاتف مجهودات الجميع من أجل ضمان استمرارية توفير الخدمات الصحية للمواطنين، مع التأكيد على أنّ الحل العاجل للمسألة يفرض دفع نسبة من مستحقات مختلف مسديي الخدمات الصحية في الإبان وجدولة ما يتبقى منها على أقساط تدفع في الآجال المتفق عليها.كما دعوا إلى التفكير فيلهذه الأزمة عن طريق إجراءالتي لم تقع مراجعتها منذ اعتمادها وذلك للوقوف على مكتسباتها وهناتها.وطالب بعض النواب المتدخلين بمراجعة القوانين المتعلقة بالمقاصة في الديون المتبادلة بين الهياكل العمومية في اتجاه تبسيط الإجراءات، كما اقترح آخرون التفكير في إيجاد حلول عملية دائمة لهاته الأزمة من خلال إحداثيتكفل بجمع المساهمات الخاصة بالتأمين عن المرض وتخصيصها لخلاص مسديي الخدمات في الآجال القانونية مع إضافة بعض الأحكام فيالمقبل لتجاوز مثل هذه الأزمة.وفي تفاعلهم مع ملاحظات واقتراحات النواب، أفاد مختلف المتدخلين من ممثليبأنوراء هذه الأزمة وأن الصندوق لا يشكو في الأصل منلكن عدم دفع مستحقاته من قبلبصفة منتظمة هو الذي خلقوشددوا في هذا الصدد على أن استخدام مبالغللعمال والمؤجرين في غير الغرض الذي اقتطعت من أجله غير مقبول قانونيا وأخلاقيا ويجعل الصندوق في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماته لا فقط تجاه الصيادلة والأطباء بل وكذلك تجاهوهو ما يشكل تهديدا للمنظومة الصحية بكاملها.وفي ختام الاجتماع أكد ممثلوأنهم قد استنفذوا جميع وسائل التفاوض والتواصل مع مصالح الصندوق ومع، داعين في هذا الصددإلى التدخل العاجل لإنقاذ المرفق العام للصحة.كما تعهد أعضاء اللجنة بمواصلة مجهوداتهم في سبيل إيجاد الحلول الملائمة لمختلف مسديي الخدمات الصحية من أجل ضمان ديمومةوالتوفيق بين مطالبهم المشروعة ونقص السيولة.