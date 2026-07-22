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وزارة التعليم العالي تعيد تأهيل مسارات الاجازة وتطلق عروضا جديدة (مدير عام التجديد الجامعي)

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Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 15:45 قراءة: 1 د, 42 ث
      
كشف مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي، اليوم الاربعاء، أن الوزارة أقرت 1191 عرض تكوين جديد في مؤسسات التعليم العالي العمومية بعد مراجعة شاملة لمسارات الاجازة الوطنية بهدف تقليص الفجوة بين الشهائد العلمية ومتطلبات سوق الشغل وتعزيز كفاءات الطلبة بالمهارات اللغوية والناعمة.

واوضح العيادي ان الوزارة أطلقت خلال السنة الجامعية 2025-2026 حملة لاعادة تأهيل عروض التكوين في الاجازة الوطنية بعد ان تبين ان 1115 مسارا جامعيا في الجامعات العمومية لم تخضع للمراجعة منذ سنة 2019 بما يستوجب تحيينها لتتلاءم مع التحولات المتسارعة في سوق الشغل، وذلك في تصريح ل/وات/ على هامش انطلاق تظاهرة الايام الوطنية للتوجيه الجامعي بتونس التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع مدينة العلوم بتونس يومي 22 و23 جويلية الجاري.


وافاد بان الوزارة دعت جميع مؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة الى تقديم ملفات عروضها الجديدة بين شهري سبتمبر 2025 وفيفري 2026 حيث انخرطت الفرق البيداغوجية والاساتذة في اعداد مشاريع جديدة وفق مقاربة تعتمد احتياجات المهن المطلوبة وطنيا ودوليا وخاصة في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.
واشار الى انه تم ايداع 1904 عروض تكوين بين القطاعين العام والخاص قبل ان تتم المصادقة على 1191 عرضا في القطاع العمومي بعد استكمال مختلف مراحل التقييم العلمي والبيداغوجي.

وبين ان 53 بالمائة من العروض المقبولة تمثل اعادة تاهيل لمسارات قائمة ولكن وفق مضامين جديدة تتلاءم مع احتياجات سوق الشغل، في حين تمثل النسبة المتبقية والبالغة 47 بالمائة عروضا جديدة شملت اختصاصات متنوعة في العلوم الصحيحة والتكنولوجيا وعلوم التصرف والعلوم الاقتصادية والفنون.
واضاف ان العروض الجديدة شملت ايضا اختصاصات في المجالات شبه الطبية والفنون التشكيلية وعلوم الاجتماع والتاريخ والجغرافيا.
واكد العيادي ان ابرز اهداف هذه المراجعة يتمثل في تقليص الفجوة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أنه تم اشراك مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في صياغة عروض التكوين الجديدة حتى تصبح الشهائد العلمية اكثر انسجاما مع حاجيات سوق الشغل وتطلعات المؤسسات المشغلة.
كما ابرز ان الوزارة عملت على دعم قابلية تشغيل الطلبة عبر مشروع اطلق عليه اسم "Savoir Agir" ويركز على تطوير المهارات اللغوية والكفاءات الناعمة بما يمكن الخريجين من اتقان اللغتين الانقليزية والفرنسية واكتساب مهارات التواصل والتسويق للذات واقناع المشغلين وتقديم قيمة مضافة داخل بيئة العمل.
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