نواب: فتح تحقيقات قضائية في ملابسات انقطاع الكهرباء بعدد من ولايات الجمهورية
أكد عدد من نواب مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 22 جويلية، أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيقات في ملابسات الانقطاعات التي شهدها التيار الكهربائي بمختلف مناطق البلاد.
وأوضحت النائبة سيرين مرابط، في تدوينة، أن النيابة العمومية فتحت تحقيقات بشأن انقطاع التيار الكهربائي، خاصة خلال الفترات الطويلة، بهدف تحديد المسؤوليات.
من جهتها، أفادت النائبة زينة جاب الله بأن التحقيقات القضائية تشمل ملابسات انقطاع الكهرباء بعدد من الولايات، من بينها تونس، ونابل، وصفاقس، وبنزرت، وزغوان، وبن عروس، مشيرة إلى أنه سيتم الاستماع إلى المسؤولين وتحديد المسؤوليات، مؤكدة أن "كل واحد يتحمل مسؤوليته أمام القانون".
بدورها، أكدت النائبة فاطمة المسدي فتح تحقيقات في الموضوع، مشددة على أنه لا يجوز أن يتحول التحقيق إلى ذريعة لتعطيل القرار السياسي أو مبرر لشلل الدولة، وفق تعبيرها.
وأوضحت النائبة سيرين مرابط، في تدوينة، أن النيابة العمومية فتحت تحقيقات بشأن انقطاع التيار الكهربائي، خاصة خلال الفترات الطويلة، بهدف تحديد المسؤوليات.
من جهتها، أفادت النائبة زينة جاب الله بأن التحقيقات القضائية تشمل ملابسات انقطاع الكهرباء بعدد من الولايات، من بينها تونس، ونابل، وصفاقس، وبنزرت، وزغوان، وبن عروس، مشيرة إلى أنه سيتم الاستماع إلى المسؤولين وتحديد المسؤوليات، مؤكدة أن "كل واحد يتحمل مسؤوليته أمام القانون".
بدورها، أكدت النائبة فاطمة المسدي فتح تحقيقات في الموضوع، مشددة على أنه لا يجوز أن يتحول التحقيق إلى ذريعة لتعطيل القرار السياسي أو مبرر لشلل الدولة، وفق تعبيرها.
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