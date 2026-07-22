بطولة افريقيا للكرة الطائرة لأقل من 18 سنة: فوز المنتخب التونسي على نظيره الكاميروني 3 - 1

فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة للاصاغر (أقل من 18 سنة) على نظيره الكاميروني بنتيجة 3 - 1 لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة افريقيا للأمم المقامة بمدينة الإسكندرية بمصر من 19 الى 29 جويلية الجاري.وجاءت تفاصيل أشواط المباراة بواقع 25-22 و25-17 و20-25 و25-17.ويلاقي المنتخب التونسي غدا الخميس نظيره الجزائري لحساب الجولة الثانية انطلاقا من الساعة 11 صباحا، قبل أن يختتم دور المجموعات بالتباري مع المنتخب الليبي يوم الجمعة المقبل انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.ويشارك في البطولة 8 منتخبات هي: تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، الكاميرون، السنغال، نيجيريا، بوروندي، ومصر البلد المنظم.