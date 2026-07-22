النادي الصفاقسي يتعاقد مع مؤمن الرحماني لمدة موسمين

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اعلن النادي الصفاقسي اليوم الاربعاء عن تعاقده مع مؤمن الرحماني لمدة موسمين ليُعزّز صفوف الفريق خلال الاستحقاقات القادمة.

وكان المهاجم البالغ من العمر 27 سنة لعب في الترجي الجرجيسي منذ اوت 2024 الى غاية 30 جوان 2026.

ويجري نادي عاصمة الجنوب بداية من اليوم الاربعاء تربصا مغلقا بمدينة سوسة يتواصل الى غاية 30 جويلية الجاري تحت اشراف المدرب نبيل الكوكي.