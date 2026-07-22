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إخماد حريق غابي بين رفراف وسيدي علي المكي بعد أكثر من 16 ساعة من التدخلات

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Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 10:17 قراءة: 1 د, 10 ث
      
تمكنت فرق الحماية المدنية ومختلف الهياكل المتدخلة التابعة للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة ببنزرت، بالتنسيق مع اللجان المحلية وبقية المصالح الأمنية والعسكرية والفنية ومكونات المجتمع المدني المتطوع، فجر اليوم الأربعاء، من إخماد الحريق الغابي الذي اندلع، أمس الثلاثاء، بالمحيط الغابي الواقع بين المنطقة الجبلية برفراف وسيدي علي المكي بمعتمدية غار الملح، وذلك بعد أكثر من 16 ساعة من التدخلات المتواصلة.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن عمليات المراقبة الميدانية ستتواصل خلال الساعات المقبلة، تحسبا لأي تجدد للنيران، خاصة في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح.


وتابع والي بنزرت، سالم بن يعقوب، ميدانيا مختلف مراحل التدخل، وأذن بتفعيل "المخطط الأخضر للإنقاذ" بهدف تطويق الحريق والحد من تداعياته على المحيط السكني والغابي والبيئي، وفق بلاغ صادر الأربعاء عن ولاية بنزرت.


ولم تُسجل أية خسائر بشرية جراء الحريق، وفق المصدر ذاته، حيث ارتكزت خطة التدخل على مكافحة النيران ميدانيا والحد من انتشارها رغم صعوبة تضاريس المنطقة، إلى جانب تركيز عدد من شاحنات الإطفاء بمحيط المساكن المجاورة وتأمينها، مع دعوة متساكنيها إلى مغادرتها بصفة احترازية لتسهيل عمليات الإطفاء وضمان سلامتهم.

وفي إطار الإجراءات الوقائية، تولت الفرق المختصة إجلاء وإيواء ثماني نساء وستة رضع بمركز التكوين المهني للصيد البحري بغار الملح، مع توفير ظروف إقامة مؤقتة مناسبة لهم طوال الليلة الماضية، قبل إعادتهم إلى مساكنهم صباح اليوم الأربعاء.

أما على مستوى الأضرار المادية، فقد تم تسجيل احتراق مشربة بشاطئ "البونتة"، إضافة إلى أضرار متفاوتة بالموقع نفسه، في حين تتواصل عمليات التقييم النهائي لحصر مختلف الخسائر التي خلفها الحريق.
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