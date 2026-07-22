سوسة: نفوق يصل إلى 50% من الدواجن بسبب موجة الحر والانقطاعات المتكررة للكهرباء

أكد، أنأثرت بشكل كبير على القطاع الفلاحي، وخاصةوأوضح اللطيف، في مداخلة على إذاعة، أن عددا منبالجهة سجلواداخل بعض الضيعات، في حين تراوحت، وهو ما انعكس سلبا على مردودية الإنتاج.ودعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري كافةإلى التدخل لإيجاد حلول عاجلة لهذا الإشكال، مطالبا بـ، حفاظا على الثروة الداجنة والحد من الخسائر التي يتكبدها المربون.