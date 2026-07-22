سوسة: نفوق يصل إلى 50% من الدواجن بسبب موجة الحر والانقطاعات المتكررة للكهرباء
أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة، حسان اللطيف، أن موجة الحر الشديدة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي أثرت بشكل كبير على القطاع الفلاحي، وخاصة قطاع الدواجن.
وأوضح اللطيف، في مداخلة على إذاعة الجوهرة أف أم، أن عددا من مربي الدواجن بالجهة سجلوا نسب نفوق بلغت 50 بالمائة داخل بعض الضيعات، في حين تراوحت نسبة النفوق على المستوى الجهوي بين 5 و6 بالمائة، وهو ما انعكس سلبا على مردودية الإنتاج.
ودعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري كافة الجهات المعنية إلى التدخل لإيجاد حلول عاجلة لهذا الإشكال، مطالبا بـتفادي قطع التيار الكهربائي، خاصة خلال فترات الذروة، حفاظا على الثروة الداجنة والحد من الخسائر التي يتكبدها المربون.
وأوضح اللطيف، في مداخلة على إذاعة الجوهرة أف أم، أن عددا من مربي الدواجن بالجهة سجلوا نسب نفوق بلغت 50 بالمائة داخل بعض الضيعات، في حين تراوحت نسبة النفوق على المستوى الجهوي بين 5 و6 بالمائة، وهو ما انعكس سلبا على مردودية الإنتاج.
ودعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري كافة الجهات المعنية إلى التدخل لإيجاد حلول عاجلة لهذا الإشكال، مطالبا بـتفادي قطع التيار الكهربائي، خاصة خلال فترات الذروة، حفاظا على الثروة الداجنة والحد من الخسائر التي يتكبدها المربون.
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