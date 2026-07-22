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تونس تحشد الدعم لترشحها لعضوية مجلس الاتحاد الإفريقي للاتصالات ولترشح فيصل البيولي لمنصب الأمين العام

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Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 11:15 قراءة: 1 د, 15 ث
      
نظمت سفارة تونس لدى جمهورية نيجيريا الفيدرالية، في إطار حملة حشد الدعم لترشح تونس لعضوية مجلس الاتحاد الإفريقي للاتصالات وترشح فيصل البيولي لمنصب الأمين العام للاتحاد، حفل استقبال على هامش الدورة العادية السابعة للاتحاد الإفريقي للاتصالات، المنعقدة بالعاصمة النيجيرية أبوجا من 16 إلى 24 جويلية الجاري.

ومثل الحفل مناسبة للتعريف بالترشحين التونسيين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات ولمنصب الأمين العام للاتحاد والترويج لهما، وابراز المكانة التي تحتلها تونس والخبرة التي راكمتها في مجالات تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي والابتكار فضلا عن توفير فضاء للحوار والتواصل مع الوفود الإفريقية حول سبل تعزيز التعاون القاري وتسريع مسار التنمية الرقمية في إفريقيا، وفق ما نشرته السفارة أمس الثلاثاء على صفحتها الرسمية.


وأكد سفير تونس لدى نيجيريا، محسن العنتيت، في كلمة بالمناسبة، أن الترشحين التونسيين يستندان إلى رصيد وطني ثري وتجربة متراكمة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي، مبرزا استعداد تونس لوضع خبراتها وكفاءاتها على ذمة الدول الأعضاء بما يخدم العمل الإفريقي المشترك ويدعم مسار الاندماج الرقمي بالقارة في انسجام مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.


كما استعرض العنتيت رؤية تونس القائمة على تعزيز التعاون الإفريقي وتطوير القدرات والكفاءات وتسريع التحول الرقمي ودعم الابتكار والعمل من أجل اتحاد إفريقي للاتصالات أكثر نجاعة وشمولا وقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.

ومن جانبه، قدم فيصل البيولي عرضا حول أبرز محاور برنامجه ورؤيته لتطوير أداء الاتحاد الإفريقي للاتصالات والارتقاء بعمله بما يستجيب لتطلعات الدول الأعضاء ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وتضمن الحفل ايضا عرض شريط سلط الضوء على إنجازات تونس في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال وأولويات الترشحين التونسيين الرامية إلى الإسهام في تطوير مستقبل الاتصالات والتحول الرقمي في القارة الإفريقية.
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