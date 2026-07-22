والي بنزرت: السيطرة على حريق الرفراف وغار الملح بالكامل دون خسائر بشرية
طمأن والي بنزرت، سالم بن يعقوب، متساكني الجهة وعموم المواطنين، مؤكدا أنه تم تجاوز مرحلة الخطر والسيطرة بالكامل على الحريق الذي اندلع بين غابات الرفراف وغار الملح، مع مواصلة المتابعة الميدانية لمختلف التطورات.
وأوضح الوالي، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن الحريق اندلع بداية بـجبل الرفراف قبل أن تمتد النيران بسرعة إلى جبل غار الملح بفعل هبوب الرياح، مشيرا إلى أن الأضرار المسجلة في الرفراف كانت محدودة، في حين كانت حدة الحريق أكبر بمنطقة غار الملح.
وأكد أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات في صفوف المواطنين، كما كانت الأضرار التي لحقت بممتلكات المتساكنين محدودة للغاية.
وأضاف أن السلطات قامت، في إطار الإجراءات الوقائية، بإجلاء ست نساء رفقة أطفالهن الرضع وتوفير الإحاطة اللازمة لهن، موضحا أنهن لم يكنّ من متساكنات غار الملح، وإنما كنّ متواجدات بالمنطقة وقت اندلاع الحريق.
وكانت ولاية بنزرت قد أعلنت، في بلاغ، أن فرق الحماية المدنية، وبالتنسيق مع مختلف الهياكل الأمنية والعسكرية والفنية واللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة، إلى جانب اللجان المحلية وأعوان الغابات ومكونات المجتمع المدني، تمكنت فجر الأربعاء من إخماد الحريق بعد أكثر من 16 ساعة من التدخلات المتواصلة.
وثمّن والي بنزرت الدور الذي قامت به مختلف الوحدات المتدخلة، مشيدا خاصة بـالتدخلات الجوية لطيران الجيش الوطني التي ساهمت في تطويق النيران وتسهيل عمل الفرق الميدانية، مؤكدا أن التنسيق المحكم وتكاثف جهود جميع الأطراف كانا العاملين الحاسمين في السيطرة على الحريق وإخماده.
وأوضح الوالي، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن الحريق اندلع بداية بـجبل الرفراف قبل أن تمتد النيران بسرعة إلى جبل غار الملح بفعل هبوب الرياح، مشيرا إلى أن الأضرار المسجلة في الرفراف كانت محدودة، في حين كانت حدة الحريق أكبر بمنطقة غار الملح.
وأكد أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات في صفوف المواطنين، كما كانت الأضرار التي لحقت بممتلكات المتساكنين محدودة للغاية.
وأضاف أن السلطات قامت، في إطار الإجراءات الوقائية، بإجلاء ست نساء رفقة أطفالهن الرضع وتوفير الإحاطة اللازمة لهن، موضحا أنهن لم يكنّ من متساكنات غار الملح، وإنما كنّ متواجدات بالمنطقة وقت اندلاع الحريق.
وكانت ولاية بنزرت قد أعلنت، في بلاغ، أن فرق الحماية المدنية، وبالتنسيق مع مختلف الهياكل الأمنية والعسكرية والفنية واللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة، إلى جانب اللجان المحلية وأعوان الغابات ومكونات المجتمع المدني، تمكنت فجر الأربعاء من إخماد الحريق بعد أكثر من 16 ساعة من التدخلات المتواصلة.
وثمّن والي بنزرت الدور الذي قامت به مختلف الوحدات المتدخلة، مشيدا خاصة بـالتدخلات الجوية لطيران الجيش الوطني التي ساهمت في تطويق النيران وتسهيل عمل الفرق الميدانية، مؤكدا أن التنسيق المحكم وتكاثف جهود جميع الأطراف كانا العاملين الحاسمين في السيطرة على الحريق وإخماده.
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