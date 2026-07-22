والي بنزرت: السيطرة على حريق الرفراف وغار الملح بالكامل دون خسائر بشرية

طمأن، متساكني الجهة وعموم المواطنين، مؤكدا أنه تمالذي اندلع بين غابات، مع مواصلة المتابعة الميدانية لمختلف التطورات.وأوضح الوالي، في تصريح لإذاعة، أن الحريق اندلع بداية بـقبل أن تمتد النيران بسرعة إلىبفعل هبوب الرياح، مشيرا إلى أن الأضرار المسجلة في الرفراف كانت محدودة، في حين كانت حدة الحريق أكبر بمنطقة غار الملح.وأكد أنهفي صفوف المواطنين، كما كانت الأضرار التي لحقت بممتلكات المتساكنينوأضاف أن السلطات قامت، في إطار الإجراءات الوقائية،وتوفير الإحاطة اللازمة لهن، موضحا أنهن لم يكنّ من متساكنات غار الملح، وإنما كنّ متواجدات بالمنطقة وقت اندلاع الحريق.وكانتقد أعلنت، في بلاغ، أن فرق، وبالتنسيق مع مختلف الهياكل الأمنية والعسكرية والفنية واللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة، إلى جانب اللجان المحلية وأعوان الغابات ومكونات المجتمع المدني، تمكنت فجر الأربعاء منبعد أكثر منوثمّن والي بنزرت الدور الذي قامت به مختلف الوحدات المتدخلة، مشيدا خاصة بـالتي ساهمت في تطويق النيران وتسهيل عمل الفرق الميدانية، مؤكدا أنكانا العاملين الحاسمين في السيطرة على الحريق وإخماده.