JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 12:32 Tunis

والي بنزرت: السيطرة على حريق الرفراف وغار الملح بالكامل دون خسائر بشرية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a609e0451cdb7.78323082_phmgqeoinlfkj.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 11:38 قراءة: 1 د, 12 ث
      
طمأن والي بنزرت، سالم بن يعقوب، متساكني الجهة وعموم المواطنين، مؤكدا أنه تم تجاوز مرحلة الخطر والسيطرة بالكامل على الحريق الذي اندلع بين غابات الرفراف وغار الملح، مع مواصلة المتابعة الميدانية لمختلف التطورات.

وأوضح الوالي، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن الحريق اندلع بداية بـجبل الرفراف قبل أن تمتد النيران بسرعة إلى جبل غار الملح بفعل هبوب الرياح، مشيرا إلى أن الأضرار المسجلة في الرفراف كانت محدودة، في حين كانت حدة الحريق أكبر بمنطقة غار الملح.


وأكد أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات في صفوف المواطنين، كما كانت الأضرار التي لحقت بممتلكات المتساكنين محدودة للغاية.


وأضاف أن السلطات قامت، في إطار الإجراءات الوقائية، بإجلاء ست نساء رفقة أطفالهن الرضع وتوفير الإحاطة اللازمة لهن، موضحا أنهن لم يكنّ من متساكنات غار الملح، وإنما كنّ متواجدات بالمنطقة وقت اندلاع الحريق.

وكانت ولاية بنزرت قد أعلنت، في بلاغ، أن فرق الحماية المدنية، وبالتنسيق مع مختلف الهياكل الأمنية والعسكرية والفنية واللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة، إلى جانب اللجان المحلية وأعوان الغابات ومكونات المجتمع المدني، تمكنت فجر الأربعاء من إخماد الحريق بعد أكثر من 16 ساعة من التدخلات المتواصلة.

وثمّن والي بنزرت الدور الذي قامت به مختلف الوحدات المتدخلة، مشيدا خاصة بـالتدخلات الجوية لطيران الجيش الوطني التي ساهمت في تطويق النيران وتسهيل عمل الفرق الميدانية، مؤكدا أن التنسيق المحكم وتكاثف جهود جميع الأطراف كانا العاملين الحاسمين في السيطرة على الحريق وإخماده.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333296

babnet

كل الأخبار...

12:32 - الحماية المدنية : 350 تدخلا لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
12:30 - باجة: تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل الماطرية بتبرسق وجبل خرقالية بنفزة المشتعل منذ قرابة 72 ساعة
12:28 - شركة السكك الحديدية تشجب مجددا أعمال تخريب وسرقات طالت حواجزها الآلية بعدد من التقاطعات بولاية بن عروس
11:45 - حين ينطفئ الضوء... ويُختبر معنى الاستخلاف
11:38 - والي بنزرت: السيطرة على حريق الرفراف وغار الملح بالكامل دون خسائر بشرية
11:28 - التأكيد على تطوير قسم الاستعجالي وتدعيم الأقسام ذات الضغط المرتفع بالمستشفى الجامعي الرابطة
11:26 - وزير الإقتصاد يلتقي بالمدير الإقليمي لمنطقة جنوب و شرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و المدير الجديد لمكتب البنك بتونس.
11:22 - سوسة: نفوق يصل إلى 50% من الدواجن بسبب موجة الحر والانقطاعات المتكررة للكهرباء
11:15 - تونس تحشد الدعم لترشحها لعضوية مجلس الاتحاد الإفريقي للاتصالات ولترشح فيصل البيولي لمنصب الأمين العام
10:42 - السيجومي: الإطاحة بـ "بنبوكشة" ومرافقه المتورطيْن في ترويع تجار ورواد "سوق ليبيا"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 جويلية 2026 | 7 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:19
19:36
16:16
12:33
05:17
03:32
الرطــوبة:
% 17
Babnet
Babnet42°
42° Babnet
الــرياح:
4.68 كم/س
Babnet
Babnet31°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-31
42°-29
38°-28
39°-26
43°-28
  • Avoirs en devises 22896,1
  • (21/07)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37490 DT
  • (21/07)
  • 1 $ = 2,95056 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/07)     651,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/07)   29348 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio