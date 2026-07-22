شركة السكك الحديدية تشجب مجددا أعمال تخريب وسرقات طالت حواجزها الآلية بعدد من التقاطعات بولاية بن عروس

وتعود هذه الاعتداءات، بحسب احصاءات الشركة، إلى أيّام 12 و14 و18 ماي و05 جوان و06 و18 جويلية 2026. وتسبّبت هذه الاعتداءات في تعطّل عدد من الحواجز الآلية بكل من، تقاطع جامع الشفاء ببن عروس، وتقاطع ديوان الحبوب ببئر القصعة، وتقاطع سوق الجملة ببئر القصعة، وتقاطع الأنابيب قرب مركز الحماية المدنية ببن عروس، وتقاطعي محطة نعسان.وأفادت، في بلاغ صادر عنها، الربعاء، أنّها قامت بتحرير محاضر قانونية وتقديم شكايات إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، كما سخّرت فرقها الفنية للتدخل، متى توفرت الإمكانيات، وأطلقت إجراءات طلب عروض لإصلاح تجهيزات هذه التقاطعات المعتدى عليها.ودعت شركة الخطوط الحديدية، في هذا السياق، وإلى حين استكمال هذه الأشغال والإصلاحات اللازمة لإعادة تأهيل تجهيزات التقاطعات المتضررة وعودتها إلى سالف نشاطها في أقرب الآجال، مجددا جميع مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة بهذه النقاط وغيرها.كما دعت إلى احترام إشارات السلامة وقواعد الجولان والتثبت من خلو السكة من حركة القطارات قبل العبور مع التبليغ عن أية أعمال سرقة أو تخريب تستهدف المنشآت الحديدية علما وأنه في إطار تدعيم إجراءات السلامة في التقاطعات المذكورة آنفا قررت الشركة، بشكل ظرفي، تخفيض سرعة القطارات عند المرور منها.