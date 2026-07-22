الحماية المدنية تدعو إلى الالتزام بإرشادات السلامة عند حدوث تماس كهربائي

دعت الحماية المدنية المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإرشادات الوقائية للتصرف السليم عند حدوث تماس كهربائي، وذلك للحد من مخاطر الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.وأكدت الحماية المدنية، في بلاغ توعوي، أن أول إجراء يجب اتخاذه هو فصل التيار الكهربائي عبر لوحة المفاتيح الرئيسية بالمنزل أو الشقة بما يضمن الحد من انتشار الخطر قبل الشروع في أي تدخل.وشددت، في سياق متصل، على ضرورة عدم استعمال الماء لإطفاء الحرائق الناجمة عن الكهرباء باعتبار أن الماء موصل طبيعي للتيار الكهربائي مما قد يعرض الأشخاص لخطر الصعق الكهربائي.كما أوصت، في حال تعذر السيطرة على الحريق، بإخلاء المكان فورا والاتصال بفرق الحماية المدنية للتدخل في أسرع الآجال.واعتبرت أن سلامة الأشخاص تبقى أولوية داعية إلى التقيد بهذه الإرشادات الوقائية للمحافظة على الارواح والممتلكات.