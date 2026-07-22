بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 سنة: المنتخب التونسي يستهل مشواره بفوز صريح على نظيره السنيغالي 3-0

فاز المنتخب التونسي على نظيره السنيغالي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة اليوم الاربعاء خلال الجولة الاولى من منافسات بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة للصغريات دون 18 سنة التي تستضيفها مدينة الإسكندرية إلى غاية 29 جويلية الجاري.واكتسحت زميلات نسرين عزوز الفريق السنيغالي بواقع 25-14 و25-18 و25-10.جدير بالتذكير ان المسابقة تقام في مرحلة اولى على شكل بطولة من مجموعة واحدة تضم كذلك منتخبات مصر والجزائر والمغرب والكاميرون على أن يتأهل الرباعي المتصدر إلى المربع الذهبي.ويجمع الدور نصف النهائي الاول المتصدر بصاحب المركز الرابع، في حين يتبارى في الدور نصف النهائي الثاني صاحب المرتبة الثانية مع المتحصل على المرتبة الثالثة، ليصعد الثنائي الفائز إلى الدور النهائي.جدير بالتذكير أن مدينة الاسكندرية تحتضن بالتوازي بطولة أمم افريقيا للفتيان للفئة العمرية ذاتها، والتي تشهد مشاركة المنتخب التونسي في المجموعة الثانية إلى جانب ليبيا والجزائر والكاميرون.أما المجموعة الاولى، فتتألف من منتخبات مصر والمغرب ونيجيريا وبورندي.وتنصّ لوائح بطولة أمم افريقيا للأصاغر على مرور المنتخبين المتصدرين من الدور الاول مباشرة الى الدور النهائي لحسم هوية البطل.