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المنظمة التونسية للأطباء الشبان تعرب عن انشغالها من تداعيات موجة الحر وتدعو وزارة الصحة إلى التحرك

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Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 16:13 قراءة: 1 د, 13 ث
      
عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، الاربعاء، عن انشغالها العميق إزاء تداعيات موجة الحر غير المسبوقة التي تشهدها تونس، وما رافقها من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي والتزود بالماء في عدد من الولايات، معتبرة أن الوضع تحول إلى أزمة صحية تستوجب تدخلا عاجلا من السلطات المعنية.

كما أعربت المنظمة، في بيان لها، عن قلقها من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، معتبرة أنها لم تعد مجرد اضطراب في الخدمات، بل أصبحت تمثل تهديدا مباشرا لحياة المرضى الذين يعتمدون على أجهزة الأكسجين والتنفس الاصطناعي وسائر التجهيزات الطبية المنزلية الضرورية.


وأضافت أن تزامن الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة مع انقطاع المياه وغياب التكييف يضاعف مخاطر الإصابة بضربات الشمس والجفاف، خاصة لدى كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والعاملين تحت أشعة الشمس والفئات الهشة.


ودعت المنظمة الوزارة إلى عقد اجتماع وطني عاجل يضم مختلف المتدخلين في القطاع الصحي والقطاعات ذات الصلة، لعرض المعطيات الصحية المرتبطة بموجة الحر وتقييم تداعياتها واعتماد خطة وطنية عاجلة للتدخل.

كما طالبت بإحداث خلية أزمة وطنية دائمة لمتابعة تطورات موجات الحر والتنسيق بين مختلف الهياكل، وإعداد بروتوكول وطني موحد للوقاية والتكفل بالحالات الصحية المرتبطة بهذه الظاهرة.

وشددت كذلك على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية المرضى المعتمدين على التجهيزات الطبية المنزلية عبر توفير حلول بديلة تضمن استمرارية التزود بالكهرباء، إلى جانب تعزيز الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية للمؤسسات الصحية لمواجهة الضغط المتزايد خلال فترات الحر الشديد.

ودعت المنظمة أيضا إلى الإيقاف الفوري للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والتدخل العاجل لإيجاد حلول مستدامة، مؤكدة أن حماية صحة المواطنين وضمان الحق في الحياة والرعاية الصحية يجب أن تكون في صدارة الأولويات الوطنية.
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