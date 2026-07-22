الاتحاد الرياضي المنستيري: الهيئة المديرة تعدل عن الاستقالة وتقرر مواصلة مهامها

أعلن الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم الأربعاء عن عدول كامل أعضاء الهئية المديرة عن قرار الاستقالة الجماعية اثر عدم ورود أي قائمة مترشحة للجلسة العامة الانتخابية الثانية التي كانت مقررة يوم 28 جويلية الجاري.وكانت الجلسة العامة الانتخابية الاولى مقررة يوم 30 جوان الماضي .وبين الاتحاد الرياضي المنستيري في بلاغ اليوم " نظرا لعدم ورود اي قائمة مترشحة للانتخابات وذلك بإنقضاء الاجال المحددة (الاربعاء 22 جويلية) فقد تقرر العدول عن الاستقالة الجماعية لكامل أعضاء الهيئة المديرة لجمعية الاتحاد الرياضي المنستيري، ومواصلة تحمل مسؤولياتهم ضماناً لاستمرارية نشاط الجمعية وخدمةً لمصلحتها".يذكر أنّ أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة للاتحاد الرياضي المنستيري كانت قد أودعت بتاريخ 29 ماي 2026 لدى الكتابة العامة للجمعية قرار استقالة جماعية، وبناء على ثبوت حالة الشغور تمّ الدعوة لعقد لجلسة عامة انتخابية استثنائية كان من المقرر أن تجرى يوم 30 جوان الماضي.